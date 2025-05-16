ArtificialCast: Typensichere Transformationen mittels Inferenz

Das GitHub-Projekt Zorokee/ArtificialCast bietet eine neue Methode zur typensicheren Transformation von Objekten im .NET-Umfeld an. Das Tool nutzt die Leistungsfähigkeit grosser Sprachmodelle (LLM), um komplexe Typumwandlungen durchzuführen, die üblicherweise viel manuellen Aufwand erfordern würden. Dies bedeutet, dass Entwickler mit einer minimalen Konfiguration arbeiten können, indem sie einfach ihre Typen definieren und sich zurücklehnen können, während das Tool die Umwandlungen übernimmt.

Die Grundidee hinter ArtificialCast ist es, den Prozess der Typumwandlung zu automatisieren. Entwickler müssen sich nicht mehr mit dem oft fehleranfälligen und zeitaufwendigen Mapping zwischen verschiedenen Typen auseinandersetzen. Stattdessen kann der Nutzer seine Datentypen einfach definieren, und die dahinter stehende Logik übernimmt den Rest. Die Software ist so konzipiert, dass sie bidirektionale Typumwandlungen ermöglicht, wobei die Inferenz von JSON-Schemas eine zentrale Rolle spielt.

Ein grundlegendes Beispiel für die Verwendung zeigt, wie ein Objekt vom Typ LegacyUserDTO in einen NewUserModel umgewandelt werden kann. Hierbei wird eine JSON-Schema-Generierung durchgeführt, gefolgt von einem Aufruf eines lokal installierten LLM, um die Transformation durchzuführen. Im Beispiel wird der Code für die Umwandlung wie folgt dargestellt: