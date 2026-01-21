Asus setzt bei neuen Smartphones 2026 aus

Mit den Serien Zenfone in der Mittel- und Oberklasse sowie den ROG Phones für mobile Gamer ist Asus seit Jahren auch auf dem deutschen Markt vertreten, auch wenn damit nie grosse Marktanteile und Gewinne erzielt wurden. Entsprechend gab es immer wieder Gerüchte über einen Ausstieg des Herstellers aus Taiwan aus dem Smartphone-Segment.

Dieser wurde jetzt nach Angaben der taiwanesischen Website Digitimes durch Asus zumindest teilweise bestätigt. So sollen 2026 keine neuen Modelle auf den Markt kommen und auch die Produktion bestehender Geräte wie dem ROG Phone 9 oder dem Zenfone 12 enden, auch wenn es im deutschen Onlineshop von Asus aktuell noch Geräte zu kaufen gibt. Asus will für diese Smartphones weiterhin Support, Garantie und Software-Updates bieten.

Noch ist nicht klar, ob dies ein endgültiger Ausstieg sein wird, oder ober man ab 2027 wieder in diesem Segment tätig werden will. Der CEO Johny Chih will aktuell aber die Entwicklerkapazitäten eher die Bereiche PC und physische KI - gemeint sind etwa Robotik und smarte Brillen - fliessen lassen.