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Patrick Hediger
19. Mär 2024
Lesedauer 2 Min.

Jubiläum

AVM feiert 20 Jahre FRITZ!Box

Vor 20 Jahren, am 18. März 2004, präsentierte AVM auf der Computermesse Cebit die erste FRITZ!Box und läutete damit das Zeitalter des Heimnetzes ein.
© (Quelle: AVM)

Die FRITZ!Box hat heute Anwender in über 40 Ländern. In Deutschland surft mittlerweile gut jeder zweite Haushalt mit einer FRITZ!Box. Seit 2004 hat AVM am Berliner Hauptsitz rund 90 Modelle entwickelt und über 60 Millionen Geräte in Deutschland und Europa produziert. Von den Anfängen mit DSL für bis zu 8 MBit/s hat sich die FRITZ!Box konsequent weiterentwickelt und unterstützt heute Glasfaseranschlüsse mit bis zu 10 GBit/s.

In der Schweiz gibt es die FRITZ!Boxen seit 2006, wie Silvia Amelia Bianchi, Pressesprecherin von AVM für die Schweiz, dem PCtipp auf Anfrage mitgeteilt hat. Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum!

Wir vom PCtipp berichten auch regelmässig über die Geräte und testen sie natürlich auch: https://www.pctipp.ch/fritzbox-2521168.html

Zusammen mit AVM hat der PCtipp auch schon mehrere Webinare organisiert, bei denen unsere Lesen den Experten von AVM Fragen stellen können.

Hier ein Video zum letzten Webinar:

Zum 20. Jubiläum wird AVM das ganze Jahr verschiedene FRITZ!Box-Momente feiern, die auf der Website https://avm.de/20-jahre-fritzbox/ zu finden sind.

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