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Boris Boden
4. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Anga Com

AVM zeigt neue Fritzboxen und Repeater

Auf der Kölner Anga Com zeigt AVM die Fritzboxen 7630, 7632 und 4630. Dazu gibt es den neuen Repeater 1610 Outdoor.
© (Quelle: AVM)

Wenn heute die Messe Anga Com in Köln startet, wird auch der deutsche Hersteller AVM dort vertreten sein und mehrere neue Geräte sowie bereits im Frühjahr auf dem MWC präsentierte Modelle mitbringen. Bei den Routern haben die Fritzboxen 4630, 7630 und 7632 Premiere, ausserdem kommt der Repeater 1610 Outdoor. Zu Preisen und Verfügbarkeiten machen die Berliner noch keine Angaben.

Die Fritzbox 7630 ist der kompakte Bruder des bekannten Modells 7690. Sie eignet sich für DSL-Anschlüsse mit Supervectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s und unterstützt Wi-Fi 7. Das Modell 7632 funktioniert zusätzlich mit dem schnellen Standard DSL G. fast mit bis zu 1 GBit/s. Ebenfalls mit Wi-Fi 7 kommt die Fritzbox 4630, die sich zum Betrieb hinter einem Glasfasermodem anbietet und so bis zu 2,5 GBit/s erreicht.

Für den Einsatz zum Beispiel im Garten oder auf der Terrasse eignet sich der Repeater 1610 Outdoor mit seinem gemäss IP54 geschützten Gehäuse und Unterstützung für Power over Ethernet. 

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