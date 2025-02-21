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Boris Boden
21. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

MWC 2025

AVM zeigt zwei neue Repeater und ein Mesh-Set

Neben den bereits bekannten Routern zeigt AVM auf dem kommenden Mobile World Congress erstmals die FritzRepeater 1700 und 2700 sowie das Mesh-Set 4200.
© (Quelle: AVM)

Wenn der Mobile World Congress am 3. März in Barcelona startet, wird auch wieder der deutsche Hersteller AVM dabei sein. Die Berliner zeigen dort die bereits im Vorjahr vorgestellten FritzBox-Router 4690, 6860 5G und die FritzBox 5690 XGS, die bis zu 10 GBit/s ermöglicht.

Neu sind dagegen die FritzRepeater 1700 und 2700, die Wi-Fi 7 unterstützen und auch mit Routern anderer Hersteller nutzbar sein sollen. Beide unterscheiden sich durch die möglichen Geschwindigkeiten: Das Modell 1700 ermög­licht bis zu 2880 MBit/s auf 5 GHz und 688 MBit/s auf 2,4 GHz. Es hat einen 1-GBit/s-LAN-Port. Der Repeater 2700 bietet auf 5 GHz bis zu 5760 MBit/s. Auf 2,4 GHz werden ebenfalls bis zu 688 MBit/s erreicht. Hier gibt es einen 2,5-GBit/s-LAN-Port für die Anbin­dung per Kabel oder zum Anschluss weiterer Geräte.

Ausserdem kommt mit dem FritzMesh Set 4200 ein Komplettpaket, das den bereits länger eingeführten FritzRepeater 3000 AX für Wi-Fi 6 enthält. Es wird als Zweier- oder Dreierpack erhältlich sein. Preise und Verfügbarkeiten hat AVM wie auch für die beiden neuen Repeater noch nicht genannt.

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