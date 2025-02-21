AVM zeigt zwei neue Repeater und ein Mesh-Set

Wenn der Mobile World Congress am 3. März in Barcelona startet, wird auch wieder der deutsche Hersteller AVM dabei sein. Die Berliner zeigen dort die bereits im Vorjahr vorgestellten FritzBox-Router 4690, 6860 5G und die FritzBox 5690 XGS, die bis zu 10 GBit/s ermöglicht.

Neu sind dagegen die FritzRepeater 1700 und 2700, die Wi-Fi 7 unterstützen und auch mit Routern anderer Hersteller nutzbar sein sollen. Beide unterscheiden sich durch die möglichen Geschwindigkeiten: Das Modell 1700 ermög­licht bis zu 2880 MBit/s auf 5 GHz und 688 MBit/s auf 2,4 GHz. Es hat einen 1-GBit/s-LAN-Port. Der Repeater 2700 bietet auf 5 GHz bis zu 5760 MBit/s. Auf 2,4 GHz werden ebenfalls bis zu 688 MBit/s erreicht. Hier gibt es einen 2,5-GBit/s-LAN-Port für die Anbin­dung per Kabel oder zum Anschluss weiterer Geräte.

Ausserdem kommt mit dem FritzMesh Set 4200 ein Komplettpaket, das den bereits länger eingeführten FritzRepeater 3000 AX für Wi-Fi 6 enthält. Es wird als Zweier- oder Dreierpack erhältlich sein. Preise und Verfügbarkeiten hat AVM wie auch für die beiden neuen Repeater noch nicht genannt.