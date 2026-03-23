BACS-Direktor Florian Schütz an der RSAC-Konferenz in San Francisco

Die Konferenz gehört zu den weltweit führenden Veranstaltungen im Bereich der IT- und Cybersicherheit und bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Verwaltung zusammen. Florian Schütz tauscht sich an verschiedenen Panels sowie in bilateralen Gesprächen mit Vertretern aus Industrie und internationalen Organisationen aus.

Die jährlich in San Francisco stattfindende RSAC-Konferenz gilt als eine der wichtigsten internationalen Plattformen für IT- und Cybersicherheit. Im Zentrum der diesjährigen RSAC-Konferenz vom 23. bis 26. März 2026 stehen aktuelle Entwicklungen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Cybersicherheit, neue Bedrohungslagen sowie Fragen zur internationalen Zusammenarbeit bei der Abwehr von Cyberangriffen. Ein besonderer Fokus liegt auf Konzepten der gemeinsamen Verteidigung im Cyberraum (collective cyber defense) sowie auf dem Spannungsfeld zwischen Innovation und Regulierung.

Dialog mit Behördenvertretern aus über 35 Staaten

Florian Schütz, Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit nimmt unter anderem am eintägigen «International Cybersecurity Forum» teil, an dem hochrangige Behördenvertretende aus über 35 Ländern vertreten sind. Dort werden insbesondere der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Ansätze zur verstärkten internationalen Kooperation diskutiert.

Panels zu regulatorischen Entwicklungen

Darüber hinaus beteiligt sich Florian Schütz an verschiedenen Panels, darunter zu regulatorischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die operative Cybersicherheit. Am Rande der Konferenz führt er zudem bilaterale Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie und internationalen Organisationen, um den internationalen Austausch zu stärken und aktuelle Herausforderungen gemeinsam zu adressieren.

Mit der Teilnahme an der RSAC-Konferenz unterstreicht das BACS die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für eine wirksame Cybersicherheit und bringt die Perspektive der Schweiz aktiv in den globalen Dialog ein.