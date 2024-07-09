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Patrick Hediger
9. Jul 2024
Lesedauer 3 Min.

Audiodeskription

Mehr Barrierefreiheit auch auf Play Suisse

Ein Grossteil des linearen Fernsehangebotes wird bereits untertitelt oder in Gebärdensprache angeboten und auch das Angebot an audiodeskribierten Inhalten wird immer grösser. So auch auf der SRG-Streaming Plattform Play Suisse.
© (Quelle: SRG)

Rund 400'000 sehbehinderte Menschen leben in der Schweiz, das sind mehr als vier Prozent der gesamten Bevölkerung. Auch sie sollen die Möglichkeit haben, Fernsehen nicht nur akustisch zu konsumieren, sondern ebenso spannende und schöne Filme schauen zu können, wie Menschen ohne Sinnesbehinderung. Dafür gibt es die Audiodeskription, also die Beschreibung von Personen, Schauplätzen, Handlungen, Gesichtsausdrücken, Kostümen und anderen visuellen Aspekten, die zum Gesamtverständnis des Inhalts beitragen.  

Die SRG bietet sinnesbehinderten Menschen vor allem zur Primetime und am Wochenende ein breites Angebot an solchen Inhalten – und neu können auch auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse audiodeskribierte Filme, Dokumentationen und Serien geschaut werden. Unter «Themen» gibt es nun die Rubrik «Audiodeskription» mit einer Übersicht des gesamten Angebotes.

Inhalte mit Audiodeskription

In drei Sprachen audiodeskribiert angeboten werden beispielsweise die Schweizer Fiktionsserie Alter Ego. Am Carnevale in Bellinzona wird die Leiche eines Mädchens gefunden. Die Ermittlungen führen Kommissar Leonardo Blum und sein Team inmitten von Masken und Konfetti in eine längst vergessen geglaubte Vergangenheit.

Auch die Doku-Serie Abenteuer am Golf, die sich mit Menschen beschäftigt, die für die Fussball-WM 2022 in Katar ihren Lebensmittelpunkt temporär an den Persischen Golf verlegt haben, ist bei Play Suisse in drei Sprachen audiodeskribiert abrufbar. Die Serie wirft einen kritischen und staunenden Blick auf eine für uns eher fremde Region.

In ein bis zwei Sprachen audiodeskribiert abrufbar sind unter anderem folgende Highlights: Swissair 111 - Absturz über Halifax – die Dokumentation greift das schlimme Ereignis vom 3. September 1998 auf, als vor der kanadischen Küste bei Halifax eine Swissair-Maschine mit Kurs von New York nach Genf abstürzte. Der Film zeigt auf, wie die Tragödie das Leben von Angehörigen für immer veränderte.

Todesfalle Haute Route – Das Drama unter der Pigne d’Arolla, auf der legendären Haute Route, der Skitour zwischen Chamonix und Zermatt, ist das grösste Unglück dieser Art in den Schweizer Alpen. Unfall oder menschliches Versagen? Der Film rollt das Drama auf und zeigt, wie es dazu kam.

In cammino sulla Via Crio – Von den Monti Savorù oberhalb von Lumino bis zum Passo del Lucomagno begeben sich die Protagonisten dieser faszinierenden Wanderung auf die Via Crio, den jüngsten der Tessiner Höhenwege. Umgeben von wilder und unberührter Natur überqueren acht Wanderer Täler, Moränen, Sättel, Pässe... und zehn Gipfel über 3000 Meter.

Artémis, le temple perdu – In den 1960er Jahren machte sich der junge Neuenburger Archäologe Denis Knoepfler auf die Suche nach dem verlorenen Tempel der Artemis in Amarynthos. Es braucht fünf Jahrzehnte Ausgrabungen, einen unerschütterlichen Glauben und das Bewegen von Tonnen von Erde, bis ein schweizerisch-griechisches Team endlich eines der letzten grossen archäologischen Rätsel des griechischen Altertums lüftet.

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