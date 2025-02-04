Batterie bleibt König, Windeln legen stark zu

Ob für den Nasenhaarschneider, das Babyphone oder die Fernbedienung des Spielzeugautos: Batterien und Akkus waren auch 2024 nicht aus unserem Alltag wegzudenken. Bei Galaxus und Digitec waren die Energiespeicher die meistverkauften Produkte des vergangenen Jahrs. Und das zum dritten Mal in Folge.

Auf dem zweiten Bestseller-Platz behaupten konnten sich im vergangenen Jahr die USB-Kabel. Das liegt am anhaltenden Trend, dass neuen Handys immer seltener Ladegeräte und USB-C-Stecker beiliegen: Letztes Jahr gingen bei Galaxus und Digitec 30 Prozent mehr USB-Kabel in den Versandkarton als 2023.

Wieder aufs Siegertreppchen schafften es die Kopfhörer; die Nachfrage stieg unter anderem dank neuen Versionen der Apple AirPods und der Galaxy Buds von Samsung um 28 Prozent.

Dem langjährigen Trend folgen die Druckerpatronen und Toner: Erstere sind im Ranking von Platz 3 auf Platz 6 abgestürzt, zweitere gleich ganz aus dem Ranking verschwunden. 2019 waren Toner noch der meistverkaufte Produkttyp bei Galaxus und Digitec. Naheliegend ist der Zusammenhang, dass Büroangestellte wieder öfter zur Arbeit ins Unternehmen fahren. Und dass sie dadurch weniger zuhause drucken. Zudem verzichten immer mehr Firmen im Büro auf Papier. Der Effekt ist allerdings noch gering: Die Kundschaft von Galaxus und Digitec hat 2024 ein Prozent weniger Papier bedruckt als 2023.

Der Abflussreiniger kommt per Post

Die Aufsteiger des Jahres in den Top 10 sind Windeln (Platz 4), Reinigungsmittel (Platz 8) und Lego (Platz 7). Wer online einkauft, legt also immer häufiger Dinge des täglichen Bedarfs in den Warenkorb. Lego profitiert derweil vom Phänomen, dass immer mehr Erwachsene auf die Plastik-Bausets abfahren.

Das zweite Jahr in Folge in den Top 10 erscheinen zudem Smartphones. Bis 2018 waren sie die unangefochtenen Bestseller bei Galaxus und Digitec, zwischenzeitlich verschwanden sie aus den Top 10. Die Smartphone-Hüllen konnten sich mit einem Verkaufsplus von 21 Prozent auf dem fünften Rang halten.

Auf Platz 11 folgen Reinigungsutensilien wie Putzschwämme, Staubwischer oder Druckluft-Abflussreiniger. Ebenfalls knapp nicht in die Top 10 geschafft haben es Gesellschaftsspiele, Sportnahrung, Netzwerkkabel und Katzenfutter.

Ungesunde Aufsteiger