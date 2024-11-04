Belkin ruft Ladegerät für Apple Watch + Power Bank 10k zurück

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Unter bestimmten Umständen können die Lithiumionenzellen des tragbaren kabellosen Ladegeräts überhitzen. Das stellt eine Brandgefahr für die Konsumentinnen und Konsumenten dar.

Welche Produkte sind betroffen?

Betroffen sind die Ladegeräte (inkl. integrierter Powerbank) mit der Modellnummer BPD005. Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite des Ladegeräts, oben links auf dem Produkt.

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Geräte nicht mehr verwenden. Die Konsumentinnen und Konsumenten erhalten eine vollständige Kaufpreisrückerstattung. Die Geräte sollen nicht im Abfall entsorgt werden. Konsumentinnen und Konsumenten erhalten weitere Informationen zur Identifizierung und sicheren Entsorgung betroffener Geräte sowie zum Erhalt einer Rückerstattung unter https://www.belkin.com/bpd005recallform