Beste Schweizer Neobanken im Vergleich

Moneyland.ch hat die Konditionen für Einkäufe und Bargeldbezüge in der Schweiz und im Ausland (in Euro, US-Dollar und Thailändischen Baht) inklusive Wechselkursen bei den folgenden Neobanken verglichen: CSX (Credit Suisse), Neon, Revolut, Wise, Yapeal, Yuh (Swissquote und Postfinance) und Zak (Bank Cler). In einer zweiten Analyse hat moneyland.ch zusätzlich Kontodienstleistungen und Zinsen berücksichtigt.

Karte: Neon und Revolut am günstigsten

Für den ersten Vergleich hat moneyland.ch mit folgendem Profil gerechnet: Die Person kauft mit der Karte der Neobank (in der Regel handelt es sich um eine Debitkarte) in einem Jahr für 10’000 Franken in der Schweiz und für je umgerechnet 2000 Franken in Euro, US-Dollar und Thailändischen Baht im Ausland ein. Zudem bezieht die Person einmal an einem Schweizer Bancomaten und insgesamt sechsmal an ausländischen Bancomaten Bargeld.

Berücksichtigt hat moneyland.ch alle anfallenden Kosten für ein Jahr. Zu den Gebühren im Ausland gehören auch die Aufpreise gegenüber dem Interbankenkurs, die moneyland.ch anhand von zwölf Stichtagen im Juni 2023 bei allen Anbietern für die drei untersuchten Währungen ermittelt hat.

Resultat: «Neobanken sind mittlerweile in der Schweiz angekommen», so Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch. «Doch auch zwischen den günstigen Neobanken gibt es Preisunterschiede.» Am günstigsten ist die Schweizer Smartphone-Bank Neon mit der Variante Neon Free sowie das ausländische Angebot Revolut Standard mit je 57 Franken.

Es folgen knapp dahinter der ausländische Anbieter Wise mit 69 Franken und die Schweizer Neobank Yapeal mit dem Loyalty-Angebot mit Kosten von je 69 Franken. Am teuersten sind Zak Plus mit 318 Franken und CSX Black Debit Mastercard mit 264 Franken.