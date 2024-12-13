Die besten Tipps vom Experten gegen Cyberkriminalität

Die heutige vernetzte Welt bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten. Doch im Netz lauern auch unzählige Gefahren. Cyberkriminelle versuchen rund um die Uhr, unvorsichtige Nutzer über den Tisch zu ziehen. Wie man sich schützen kann, weiss Sicherheitsexperte Philipp Wacker von Quickline.

Herr Wacker, welche einfachen Möglichkeiten haben Privatpersonen, sich vor Cyberangriffen zu schützen?

Privatpersonen können sich vor Cyberangriffen schützen, indem sie sichere und unterschiedliche Passwörter für ihre Konten verwenden. Passwortmanager und Zwei-Faktor-Authentifizierung bieten zusätzliche Sicherheit. Ebenso wichtig ist das regelmässige Durchführen von Software-Updates auf allen internetfähigen Geräten, um Sicherheitslücken zu schliessen.

Verdächtige Nachrichten und Links sollten stets kritisch betrachtet werden, da sie häufig Phishing-Versuche oder Schad-Software enthalten. Typische Merkmale verdächtiger E-Mails sind unbekannte Absender, ungenaue Ansprachen, Rechtschreibfehler oder zu verlockende Angebote. Im Zweifel hilft eine Google-Recherche nach Absender oder Betreff, da solche E-Mails oft massenhaft versendet werden.

Noch immer ist «12345» eines der meistverwendeten Passwörter. Wie sieht denn ein wirklich sicheres Passwort aus?