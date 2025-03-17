BFU – Bikeurope B.V. ruft bestimmte Electra E-Bikes zurück

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Bestimmte Schrauben, mit denen das hintere Schutzblech am Fahrrad befestigt ist, enthalten keine Gewindesicherung und können sich während des Transports oder der Fahrt lösen. Wenn die Schrauben herausfallen, kann sich das Schutzblech unter das Hinterrad drehen, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verlieren kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

Welche Produkte sind betroffen?

Es handelt sich um die E-Bikes der Marke Electra:

Electra Navigator Go! (2021 und 2022): SKU No: 1051202

Electra Ace of Spades Go! (2021 und 2022): SKU No: 1047435

Electra Ace of Spades Go! (2018): SKU No: 552046

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Nutzung der zurückgerufenen Fahrräder sofort einstellen und ihr Fahrrad bei einem autorisierten Trek- oder Electra-Händler abgeben, um die Originalschrauben kostenlos durch Schrauben mit Schraubensicherung zu ersetzen. Trek stellt den teilnehmenden Konsumentinnen und Konsumenten zudem ein Guthaben in Höhe von 10 CHF zur Verfügung, das für alle Waren von Electra, Trek oder Bontrager verwendet werden kann.

Adresse für Rückfragen

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten Trek kontaktieren:

Telefon: 00800 8735 8735

E-Mail:

URL: https://www.trekbikes.com/ch/de_CH/contactUs/