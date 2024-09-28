Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
28. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

Erfahrungsbericht

Zum Bildungsrabatt gibt es bei Apple aktuell noch Geschenkkarten dazu

Bildungsrabatte für Studenten gewährt Apple das ganze Jahr. Aber nur vom 3. Juli bis 21. Oktober gibt es noch Apple Geschenkkarten dazu. Dies im Wert bis zu 140 Franken. So funktioniert der Kauf zu Bildungspreisen.
© (Quelle: Apple)

Über die Apple "Back to School"-Aktion haben wir bereits letztes Jahr geschrieben. Doch dieses Jahr können wir über die konkrete Erfahrung berichten.

Aufgepasst! Die Bildungsrabatte gibt es nicht für Schüler, sondern nur für derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studenten an Hochschulen, Eltern, die für Studenten kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter. Meine Tochter hat diesen September mit ihrem Studium an einer Schweizer Hochschule begonnen und so kommt sie in den Genuss des Bildungsrabatts.

Da sie bereits ein MacBook Air besitzt, fiel ihre Wahl auf ein iPad. Informiert hat sie sich auf der Apple-Website mit den Bildungsrabatten. Dort sieht man auch, welche Produkte es für Studenten überhaupt billiger gibt. iPhones gehören beispielsweise nicht dazu. Die Produkte mit Rabatt sind mit einem speziellen Symbol markiert. iPads gehören natürlich dazu und so konnte sie schauen, welches Modell für ihre Zwecke infrage kommt.

Sie hat sich für ein 11" iPad Air mit M2 Chip entschieden. Dies mit 256 GB-Speicherplatz. Dazu hat sie auch den Apple Pencil Pro gekauft, den es ebenfalls zum Bildungspreis gibt. Natürlich hätte die Tochter die Sachen sofort online im Edu Store von Apple bestellen können, doch das wollte sie nicht. Sie hat den Einkauf in einem Apple Store vorgezogen.

Einkauf im Apple Store Zürich

Da wir in Zürich wohnen, ist das auch kein grosser Aufwand für uns. Weil es zeitlich nicht anders ging, sind wir am Samstagnachmittag zum Store gegangen. Der Store war wie erwartet sehr gut besucht. Aber trotz der vielen Leute wurden wir sofort bedient. Der Verkäufer hörte sich die Wünsche der Tochter an und konnte ihr die verlangten Produkte (iPad Air und Pencil Pro) in der ausgewählten Farbe und Konfiguration verkaufen. Zum iPad dazu bekam sie dann dank der speziellen Aktion noch eine Geschenkkarte im Wert von 90 Franken. Die 140 Franken Gift Card bekommt man nur beim Kauf eines MacBook oder iMac. Was die Tochter auch gekauft hat, war AppleCare+. Dies ist zu empfehlen und kostet für Studenten 20 Prozent weniger. Ihre Studienbestätigung musste die Tochter beim Einkauf im Store vorweisen. Bei Onlinebestellungen wird dies "routinemässig" überprüft.

Wir haben für den ganzen Kaufprozess weniger als 20 Minuten im Apple Store verbracht. Das ging alles sehr flott.

Lohnt es sich?

Jetzt stellt sich zum Schluss die Frage, was es finanziell gebracht hat. Für die drei Produkte iPad Air, Pencil Pro und AppleCare+ hat die Tochter total 857 Franken gezahlt. Ohne Bildungsrabatt hätte es 937 Franken gekostet. Dazu kommt dank der Aktion noch die Geschenkkarte im Wert von 90 Franken, die sie erhalten hat.

P.S.Man kann nicht unbegrenzt Produkte mit Bildungsrabatt kaufen. Apple hat aktuell die folgenden Limiten:

© Quelle: Apple
Inhalt

Kommentare

Apple Bildung iPad Kaufberatung Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare