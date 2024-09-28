Zum Bildungsrabatt gibt es bei Apple aktuell noch Geschenkkarten dazu

Über die Apple "Back to School"-Aktion haben wir bereits letztes Jahr geschrieben. Doch dieses Jahr können wir über die konkrete Erfahrung berichten.

Aufgepasst! Die Bildungsrabatte gibt es nicht für Schüler, sondern nur für derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studenten an Hochschulen, Eltern, die für Studenten kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter. Meine Tochter hat diesen September mit ihrem Studium an einer Schweizer Hochschule begonnen und so kommt sie in den Genuss des Bildungsrabatts.

Da sie bereits ein MacBook Air besitzt, fiel ihre Wahl auf ein iPad. Informiert hat sie sich auf der Apple-Website mit den Bildungsrabatten. Dort sieht man auch, welche Produkte es für Studenten überhaupt billiger gibt. iPhones gehören beispielsweise nicht dazu. Die Produkte mit Rabatt sind mit einem speziellen Symbol markiert. iPads gehören natürlich dazu und so konnte sie schauen, welches Modell für ihre Zwecke infrage kommt.

Sie hat sich für ein 11" iPad Air mit M2 Chip entschieden. Dies mit 256 GB-Speicherplatz. Dazu hat sie auch den Apple Pencil Pro gekauft, den es ebenfalls zum Bildungspreis gibt. Natürlich hätte die Tochter die Sachen sofort online im Edu Store von Apple bestellen können, doch das wollte sie nicht. Sie hat den Einkauf in einem Apple Store vorgezogen.

Einkauf im Apple Store Zürich

Da wir in Zürich wohnen, ist das auch kein grosser Aufwand für uns. Weil es zeitlich nicht anders ging, sind wir am Samstagnachmittag zum Store gegangen. Der Store war wie erwartet sehr gut besucht. Aber trotz der vielen Leute wurden wir sofort bedient. Der Verkäufer hörte sich die Wünsche der Tochter an und konnte ihr die verlangten Produkte (iPad Air und Pencil Pro) in der ausgewählten Farbe und Konfiguration verkaufen. Zum iPad dazu bekam sie dann dank der speziellen Aktion noch eine Geschenkkarte im Wert von 90 Franken. Die 140 Franken Gift Card bekommt man nur beim Kauf eines MacBook oder iMac. Was die Tochter auch gekauft hat, war AppleCare+. Dies ist zu empfehlen und kostet für Studenten 20 Prozent weniger. Ihre Studienbestätigung musste die Tochter beim Einkauf im Store vorweisen. Bei Onlinebestellungen wird dies "routinemässig" überprüft.

Wir haben für den ganzen Kaufprozess weniger als 20 Minuten im Apple Store verbracht. Das ging alles sehr flott.

Lohnt es sich?

Jetzt stellt sich zum Schluss die Frage, was es finanziell gebracht hat. Für die drei Produkte iPad Air, Pencil Pro und AppleCare+ hat die Tochter total 857 Franken gezahlt. Ohne Bildungsrabatt hätte es 937 Franken gekostet. Dazu kommt dank der Aktion noch die Geschenkkarte im Wert von 90 Franken, die sie erhalten hat.

P.S.Man kann nicht unbegrenzt Produkte mit Bildungsrabatt kaufen. Apple hat aktuell die folgenden Limiten: