blue Cinema eröffnet neues IMAX in Zürich

Ab dem 17. Mai beginnt im blue Cinema Abaton in Zürich eine aufregende Ära: Das Highlight des modernisierten Kinos ist der neue IMAX-Saal. Mit gestochen scharfen Bildern dank innovativster Projektionstechnologie, kraftvollem digitalem Sound und einem einzigartig gestalteten Kinointerieur sollen Gänsehautmomente garantiert werden. IMAX fesselt die Sinne und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern, die grössten Blockbuster noch intensiver zu erleben – als wären sie mitten im Film.

Zudem finden Filmfans im Abaton neu eine First Lounge, in welcher sich das Beste aus der Welt des Kinos mit ultimativem Komfort vereint. So erleben Gäste die Filme in bequemen Liegesesseln und geniessen Snacks und Getränke à discrétion. Das eigens reservierte First Foyer bietet den passenden exklusiven Rahmen. Dieses hochwertige Erlebnis präsentiert blue Cinema bereits in anderen Städten mit viel positiver Resonanz.

«Mit dem neuen IMAX-Saal und der exklusiven First Lounge setzt das Abaton in Zürich neue Massstäbe für Kinoerlebnisse. Damit bekräftigen wir unser Engagement zu hochwertiger Unterhaltung – sowohl für passionierte Filmfans als auch für Unternehmen, die ihren Kunden besondere Events bieten möchten», sagt Cyril Wick, CEO der blue Entertainment AG.

Grand Opening für Klein und Gross

Am Wochenende vom 24. und 25. Mai lädt blue Cinema alle Entertainmentfans zu einem grossen Eröffnungsfest ein. Als besonderes Dankeschön gibt es an diesen beiden Tagen im blue Cinema Abaton 2-für-1-Kinoeintritte für alle Gäste. Andere Attraktionen sind IMAX-Demo-Shows, Trailer-Shows in der First Lounge, Kinderschminken und weitere Aktivitäten.

Benedikt Locher, CPO blue Cinema, freut sich: «Es ist grossartig, dass wir unseren IMAX-Saal mit dem neusten MISSION IMPOSSIBLE Film eröffnen. Darüber hinaus haben wir weitere Blockbuster in der Pipeline, die bald folgen werden. Das Kino lebt und wir sind stolz darauf, unser erstklassiges und modernes Entertainmenthaus im Herzen von Zürich auszubauen.»