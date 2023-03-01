Blue Premium: Swisscom bringt neues Premium-Angebot für Serien und Dokus

Swisscom hat ihr TV-Abo Blue TV mit einem neuen Premium-Abo ergänzt. Blue Premium beinhaltet in der Deutschschweiz das Angebot des Sky-Show-Entertainment-Passes, samt internationalen Serien von HBO, Showtime und den Sky Originals. Hinzu kommen mehr als 40 lineare Sender, darunter acht Sender von Sky wie Sky Atlantic oder Sky Krimi sowie diverse Doku- und Cartoon-Sender wie National Geographic, Warner Serie, Boomerang, Cartoon Network oder Sony Channel.

Kosten

Blue Premium kostet monatlich Fr. 19.90 und ist ab sofort verfügbar. Kundinnen und Kunden können es im März 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. In der Romandie gibt es Blue Premium schon länger in Kooperation mit OCS. Per 1. März wird es aber laut Communiqué massiv ausgebaut – zum gleichen Preis (Fr. 19.90). Neu hinzu kommen 30 Sender wie «Animaux», «Toutes l'histoires», «Action» oder «AB1».

Sowohl in der Deutschschweiz als auch in der Romandie gibt es Blue Premium günstiger im neuen Abo Blue TV XL für Fr. 49.90 pro Monat. Laut Webseite ist es 6 Monate gratis und erst danach fallen die rund Fr. 50.-/Monat an. Achtung: Allerdings gilt dies nur bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.

Mehr Infos zu den Abos für Privatkunden finden Sie hier.

«myTV» weist auf neue Serie-Staffel hin

Mit «myTV» erhalten Blue-TV-Kunden zudem ab sofort eine individualisierte Auswahl. Der Dienst stellt aufgrund Ihrer Nutzung mehrere personalisierte Rubriken und weist Sie auf häufig geschaute Sendungen hin – beispielsweise wenn eine neue Staffel verfügbar ist. «Damit kompensiert myTV einen grossen Nachteil des linearen Fernsehens», erklärt Dario Vieceli, Head of TV & Smart Products bei Swisscom, im Communiqué. Durch den Hinweis rückt der TV-Dienst deutlich näher an Streamingdienste wie Netflix heran. Ausserdem kombiniert diese Vorschaufunktion die Replay- und Recordfunktion von Blue TV. Dadurch kann man per Knopfdruck die vorgeschlagenen Sendungen nachschauen oder aufzeichnen.

MyTV ist ab dem 9. März 2023 kostenlos verfügbar, für alle Kunden, deren Paket eine Replay-Funktion beinhaltet und «personalisierte Funktionen» aktiviert haben. Wie bisher können personalisierte Empfehlungen im Profil auch deaktiviert werden.

Blue TV auf mehreren Geräten (Multiroom Max)

Good news für WGs oder Familien: Wer Blue TV auf mehreren Geräten (z. B. in verschiedenen Räumen daheim) nutzen möchte, für die oder den gibts nun ein zusätzliches Abo. Mit Multiroom Max für Fr. 9.90/Monat kann man Blue TV auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen. Das bisherige, günstige Angebot für die Nutzung eines zusätzlichen TVS für Fr. 5.-/Monat bleibt aber bestehen.