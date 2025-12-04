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Patrick Hediger
4. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

Shopping

Brack lanciert intuitive neue App für das Weihnachtsgeschäft

Seit dieser Woche  ist die neue, intuitive App des Schweizer Onlinehändlers Brack erhältlich. Die Smartphone-App optimiert das Einkaufserlebnis auf mobilen Geräten und soll ein noch schnelleres, bequemeres Shopping ermöglichen.
© (Quelle: Brack.ch)

«Pünktlich auf das Weihnachtsgeschäft machen wir das Shopping für unsere Kunden noch intuitiver. Wir haben eine App entwickelt, die mobile Nutzungsgewohnheiten berücksichtigt und noch übersichtlicher und intuitiver als die mobile Browser-Variante unseres Onlineshops ist», so Tobias Quelle, Chief Information Officer bei Brack.Alltron. Nach nur wenigen Monaten Entwicklungsarbeit lanciert der Händler seine erste Feed-orientierte App.

Discovery-Feed

Herzstück der neuen App ist der sogenannte Discovery-Feed auf der Startseite. Durch simples Scrollen wechseln Nutzer zwischen den verschiedenen Elementen des Feeds und können dabei neben Produkten auch Videos, Landingpages und Blog-Artikel entdecken – ähnlich wie man es von Social Media kennt. «Zudem werden wir immer wieder auch Inhalte und Angebote in den Feed integrieren, die exklusiv in der App verfügbar sind. So bietet der Discovery-Feed einen echten Mehrwert gegenüber der derzeitigen mobilen Ansicht im Browser», sagt Quelle.

Inhalt

“Wir werden immer wieder auch Inhalte und Angebote in den Feed integrieren, die exklusiv in der App verfügbar sind. So bietet der Discovery-Feed einen echten Mehrwert gegenüber der derzeitigen mobilen Ansicht im Browser.

Tobias Quelle, Chief Information Officer Brack.Alltron

Laufende Weiterentwicklung

Entwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit der Agentur Protofy. «Unser Ziel war es, eine Nutzeroberfläche zu kreieren, die perfekt auf die mobilen Gewohnheiten der Kunden abgestimmt ist und sich nahtlos in ihren Alltag einfügt», so Moritz Mann, Geschäftsführer von Protofy. Auch Brack ist mit dem Resultat sehr zufrieden. «Die Zusammenarbeit mit dem Team von Protofy war hervorragend und eine Bereicherung. Gemeinsam konnten wir ein Produkt kreieren, das alle zeitgemässen Anforderungen ans Onlineshopping erfüllt», so Quelle über den Kreationsprozess.

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