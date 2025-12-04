Brack lanciert intuitive neue App für das Weihnachtsgeschäft

«Pünktlich auf das Weihnachtsgeschäft machen wir das Shopping für unsere Kunden noch intuitiver. Wir haben eine App entwickelt, die mobile Nutzungsgewohnheiten berücksichtigt und noch übersichtlicher und intuitiver als die mobile Browser-Variante unseres Onlineshops ist», so Tobias Quelle, Chief Information Officer bei Brack.Alltron. Nach nur wenigen Monaten Entwicklungsarbeit lanciert der Händler seine erste Feed-orientierte App.

Discovery-Feed

Herzstück der neuen App ist der sogenannte Discovery-Feed auf der Startseite. Durch simples Scrollen wechseln Nutzer zwischen den verschiedenen Elementen des Feeds und können dabei neben Produkten auch Videos, Landingpages und Blog-Artikel entdecken – ähnlich wie man es von Social Media kennt. «Zudem werden wir immer wieder auch Inhalte und Angebote in den Feed integrieren, die exklusiv in der App verfügbar sind. So bietet der Discovery-Feed einen echten Mehrwert gegenüber der derzeitigen mobilen Ansicht im Browser», sagt Quelle.