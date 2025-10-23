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Patrick Hediger
23. Okt 2025
Lesedauer 3 Min.

Logistik-Standort Schweiz

Brack senkt Versandkosten und behält «SameDay»-Lieferungen

Brack sowie seine B2B-Schwestermarken Brack Business und Alltron bekennen sich zum Logistikstandort Schweiz und lassen ihre Kunden davon profitieren.
© (Quelle: Brack.Alltron)

Ab sofort gilt: Bestellungen bis 20 Uhr werden schon am nächsten Werktag kostenlos geliefert. Gleichzeitig senkt Brack die Versandkosten für Kleinstbestellungen um 33 % von CHF 9.– auf CHF 5.90. Ab CHF 50.– bleibt der Versand gratis. Zudem ist Brack der einzige Grosshändler im Schweizer E-Commerce, der weiterhin «SameDay»-Lieferungen anbietet.

«Wir investieren gezielt in Prozesse und Systeme, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten; etwa durch längere Bestellzeiten oder eine kosteneffiziente Versandabwicklung», sagt Stefan Fraude, CEO von Brack.Alltron, dem Mutterkonzern der Marke Brack. «Andere liefern aus dem benachbarten Ausland oder richten ihren Blick gen Fernost. Wir setzen auf unseren Logistikstandort in Willisau im Kanton Luzern, um langfristig zu wachsen und zu optimieren. Das ist eine unserer grossen Stärken.»

Bis 20:00 Uhr bestellt, morgen geliefert

Die neuen Massnahmen sind ein weiterer Schritt auf dem Weg, den das E-Commerce-Unternehmen seit Jahresbeginn konsequent verfolgt. Noch zu Jahresbeginn war die so genannte «Cut-Off-Zeit»– also die Bestellfrist für Lieferungen am kommenden Werktag – drei Stunden früher. Nun konnte Brack.Alltron sie auf 20 Uhr verschieben.  «Alles, um es den Kunden so angenehm wie möglich zu machen, bei uns einzukaufen», wie der CEO betont, «deshalb werden wir auch weiter prüfen, ob wir Bestellenden noch mehr entgegenkommen könnten.»

Same-Day-Lieferung als einziger Schweizer E-Commerce-Grosshändler

Auch die Senkung der Versandkosten bei Bestellungen unterhalb einer Wertgrenze von CHF 50.- entspreche dem Prinzip der maximalen Kundenfreundlichkeit; ebenso wie die Beibehaltung der «SameDay»-Lieferung bei Bestellungen werktags bis 10 Uhr. «Letztere schaffen wir mittlerweile als einziger Player im Schweizer E-Commerce-Grosshandel – darauf sind wir natürlich besonders stolz», so Stefan Fraude. Der Konkurrent Digitec Galaxus hat diese Ende September 2025 eingestellt.

Auch Geschäfts- und Handelskunden profitieren   

Die Geschäftskunden und Reseller von Brack.Alltron profitieren ebenfalls von den optimierten Strukturen. Sie können sich dank der Willisauer Logistik-Power ebenfalls über bessere Lieferkonditionen und eine verlängerte Bestellfrist freuen. Brack Business liefert alle Bestellungen unterhalb von CHF 50.– künftig für CHF 5.90 aus. In der Distribution bei Alltron wird bei einer Bestellsumme unterhalb von CHF 500.– der Versandkostenanteil bei Standard-Paketversänden von CHF 9.00 auf CHF 5.90 gesenkt.

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