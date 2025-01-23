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Patrick Hediger
23. Jan 2025
Lesedauer 4 Min.

Good News von Brack

Brack wächst zweistellig bei Privatkunden und wird Super League-Namenssponsor

Brack.Alltron wächst organisch und egalisiert 2024 als Firmengruppe den Umsatz des Vorjahres – trotz des Verkaufs der Medidor AG. Das Paketvolumen der Handelsgruppe wächst um rund 3,6 Prozent auf 4,52 Millionen Pakete an.

«Diese Partnerschaft ist für uns mehr als nur unser Name im Logo der Liga»: CEO Stefan Fraude und CMCO Roman Reichelt (v.l.n.r.)

© (Quelle: Brack.Alltron)

Die strategische und organisatorische Transformation von Brack.Alltron – ehemals Competec-Gruppe – trägt erste Früchte. Während der Umsatz im ersten Halbjahr noch unter Vorjahr lag, konnte die Handelsgruppe, zu der unter anderem der Online-Fachhändler Brack und der Grosshändler Alltron gehören, dank einer hervorragenden zweiten Jahreshälfte den Umsatz des Vorjahrs von 1,14 Milliarden Franken egalisieren – trotz des Verkaufs der Healthcare-Tochter Medidor AG im Sommer 2024. Entsprechend ist Brack.Alltron im vergangenen Jahr organisch gewachsen. Brack wächst mit dem Privatkundengeschäft im zweistelligen Prozentbereich und festigt seinen Status als grösster unabhängiger Onlinehändler der Schweiz. Ein Höhepunkt für 2025 steht bereits fest: Brack wird ab Sommer der namensgebende Sponsor der Super League des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Inhalt

“Wir sind mit dem Jahresergebnis für 2024 der Brack.Alltron Firmengruppe zufrieden. Dass wir den Umsatz des Vorjahres trotz des Verkaufs der Medidor AG egalisieren konnten, zeigt, dass wir als Gruppe im letzten Jahr wieder organisch gewachsen sind. Das positive Momentum aus dem zweiten Halbjahr wollen wir mitnehmen und im Schweizer Markt noch präsenter und relevanter werden.

Stefan Fraude, CEO Brack.Alltron

Brack wird Namenssponsor der Super League

Neben dem erfreulichen Wachstum im Privatkundengeschäft verkündet Brack ein erstes Highlight für 2025. Der Online-Fachhändler wird ab der kommenden Saison Namensgeber für die höchste Schweizer Fussballliga. «Diese Partnerschaft ist für uns mehr als nur unser Name im Logo der Liga», so CMCO Roman Reichelt, «denn wir werden den Fans einen echten Mehrwert bieten und arbeiten im Hintergrund bereits auf Hochtouren an diversen Projekten im Rahmen dieses Sponsorings.» CEO Stefan Fraude bestärkt: «Die Partnerschaft wird sich auf jeden Fall auch in unserem Sortiment widerspiegeln. Weitere Informationen dazu folgen zum Ende der noch laufenden Saison.» Auch bei der Swiss Football League ist die Freude gross. «Mit Brack gewinnen wir einen Partner, der sich seit Jahren für die Nachwuchsförderung im Schweizer Fussball engagiert. Aus der Zeit als Namenssponsor der Challenge League haben wir das Unternehmen noch in bester Erinnerung. Nun freuen wir uns auf die Zusammenarbeit im höchsten Klubfussball und auf spannende gemeinsame Projekte», sagt Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League. Der Vertrag gilt für mindestens fünf Jahre.

Logistik: Mehr als 4,5 Millionen Pakete verschickt

Wie bereits im Vorjahr wächst die Anzahl Pakete, die aus dem zu Brack.Alltron gehörenden Logistikzentrum in Willisau LU verschickt werden, wenn auch nicht mehr gleich stark. Dieser Umstand erklärt sich aufgrund des deutlichen Wachstums im Privatkundengeschäft verglichen mit der herausfordernden Marktsituation im Bereich Geschäfts- und Handelskunden. Da diese Entwicklung in Zukunft weitergehen dürfte, fokussiert sich Brack.Alltron in der Logistik stark auf Prozessoptimierung und Automatisierung. So wird im März 2025 die vierte AutoStore-Anlage in Betrieb genommen, sodass dann über 500 Roboter im Kleinteilelager im Einsatz sind, welche die Produkte direkt zu den Mitarbeitenden zur Kommissionierung bringen. Damit verfügt das Logistikzentrum neu über eine Gesamtfläche von 75'000 m2. Weiter ist in Zusammenarbeit mit der Post der Prozess des Warenausgangs dahingehend optimiert worden, dass ab 2025 alle Bestellungen, die bis 19:00 Uhr statt wie bis anhin bis 17:00 Uhr eingehen, am folgenden Werktag zugestellt werden, sofern sich alle Produkte an Lager befinden.

Organisatorische Transformation auf der Zielgeraden

Intern hat Brack.Alltron alle organisatorischen Anpassungen in eine funktionale Struktur als eine Firma durchgeführt und startet mit der neuen, nun vollständigen Geschäftsleitung ins neue Jahr. Das Ziel sei es, den Schwung aus der zweiten Jahreshälfte mitzunehmen und sich konsequent auf die neue, firmenweite Strategie zu fokussieren. Dadurch soll Brack.Alltron 2025 noch präsenter mit der Endkundenmarke Brack und der (Fach-)Handelsmarke Alltron am Markt auftreten können und den Kund*innen ein weiter verbessertes Einkaufserlebnis und mehr Vorteile bieten können – und das über alle Kanäle, sprich für Privat-, Geschäfts- aber auch Fachhandels- und Retailkunden, erläutert Fraude. Im Frühjahr 2025 folgt zudem die offizielle Umfirmierung von Competec zu Brack.Alltron sowie im Frühsommer das Rebranding von Brack und Alltron. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 1335 Mitarbeitende. Das sind 60 Personen weniger als noch im Vorjahr, was hauptsächlich auf den Verkauf der Medidor AG und Prozessoptimierungen zurückzuführen ist. Ziel der Handelsgruppe ist es, mit gleichbleibendem Personalbestand wieder stärker zu wachsen. Zur Bewältigung der Spitzenzeiten in der Logistik wurden im Jahresverlauf zusätzlich bis zu 155 Temporärkräfte gleichzeitig beschäftigt. Zudem beschäftigt Brack.Alltron gegenwärtig 67 Lernende.

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