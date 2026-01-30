Brack.Alltron 2025 wieder gewachsen

Die Gruppe erzielte 2025 einen konsolidierten Umsatz von 1.16 Milliarden Franken, was einem Wachstum von 1.9 % entspricht. Dies ist insofern ein Erfolg als Brack.Alltron 2023 noch einen rückläufigen Umsatz auswies und Mitte 2024 die Firma Medidor mitsamt deren Umsätzen verkaufte. Zugleich steigerte die Handelsgruppe den operativen EBITDA um rund 20 % zum Vorjahresergebnis. Das Versandvolumen stieg auf 4.58 Millionen Pakete an. Brack.Alltron beschäftigt 1292 Mitarbeitende.

Für die kommenden Jahre hat Stefan Fraude, Chief Executive Officer von Brack.Alltron, einen klaren Plan: «Wir werden die Sortimente intensiv ausbauen, um der Ambition eines umfassenden digitalen Warenhauses mit ICT- und verstärkt auch Non-ICT-Produkten stärker gerecht zu werden. Ausserdem möchten wir die Customer Experience auf all unseren Verkaufskanälen auf ein neues Niveau heben und unsere Kundschaft begeistern.» Einerseits wolle man für Privatkund:innen zu einem der attraktivsten One-Stop-Shops der Schweiz werden. Andererseits soll die führende Position im Distributions- und B2B-Geschäft gefestigt und ausgebaut werden.