Brack.ch bietet Zwei-Faktor-Authentifizierung an

Kundinnen und Kunden von Brack.ch können ab sofort ihre Einkäufe etwas sicherer tätigen. Wer die optionale Funktion aktiviert, bestätigt künftig seine Identität beim Einloggen nach der Passworteingabe zusätzlich über das Smartphone oder Tablet. Dies erhöht den Schutz vor Phishern und Identitätsdiebstahl.

Hinweis: Hierzu ist allerdings das Herunterladen und Nutzen der Brack.ch Access-App (Android, iOS) notwendig.

«Als Onlinehändler der ersten Stunde legen wir höchsten Wert darauf, dass die Daten unserer Kund*innen optimal geschützt sind. Wir haben diese zuschaltbare Funktion für alle hinzugefügt, die ihr Benutzerkonto besser vor betrügerischen Aktivitäten schützen möchten», sagt Marc Isler, CEO der Brack.ch AG im Communiqué.

So aktivieren Sie die 2FA bei Brack.ch