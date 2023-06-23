Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
23. Jun 2023
Lesedauer 3 Min.

Onlineshopping

Brack.ch bietet Zwei-Faktor-Authentifizierung an

Der hiesige Elektronik-Onlinehändler bietet nun optional 2FA an. Die Funktion ist nützlich gegen Phisher – man muss allerdings eine Sicherheits-App von Brack.ch verwenden.

Im Brack.ch-Dashboard finden Sie die entsprechende 2FA-Einstellungen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Kundinnen und Kunden von Brack.ch können ab sofort ihre Einkäufe etwas sicherer tätigen. Wer die optionale Funktion aktiviert, bestätigt künftig seine Identität beim Einloggen nach der Passworteingabe zusätzlich über das Smartphone oder Tablet. Dies erhöht den Schutz vor Phishern und Identitätsdiebstahl.

Hinweis: Hierzu ist allerdings das Herunterladen und Nutzen der Brack.ch Access-App (Android, iOS) notwendig.

«Als Onlinehändler der ersten Stunde legen wir höchsten Wert darauf, dass die Daten unserer Kund*innen optimal geschützt sind. Wir haben diese zuschaltbare Funktion für alle hinzugefügt, die ihr Benutzerkonto besser vor betrügerischen Aktivitäten schützen möchten», sagt Marc Isler, CEO der Brack.ch AG im Communiqué.

So aktivieren Sie die 2FA bei Brack.ch

  1. Loggen Sie sich wie gewohnt im Onlineshop von Brack ein.
  2. Oben rechts finden Sie Ihr Benutzerkonto. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, können Sie aus den nun erscheinenden Menüpunkten Übersicht wählen.
  3. Gleich im Dashboard wird die Sicherheitseinstellung 2FA aufgelistet. Sie ist standardmässig inaktiv.
  4. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol (Editieren).
  5. Scrollen Sie etwas nach unten. Hier sehen Sie einerseits einen QR-Code, um die App herunterzuladen und andererseits die Links zu den Apps-Stores. Installieren Sie die App.

Auch der QR-Code führt zur Brack.ch Secure App

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Öffnen Sie die Brack.ch Access App. Tippen Sie auf den Button QR-Code scannen.
  • Achtung, hierbei gehts nicht um den vorhin erwähnten QR-Code, sondern im Brack.ch-Benutzerkonto klicken Sie noch etwas weiter unten bei Erstes Gerät einrichten auf QR-Code generieren.

    • Im Brack.ch-Konto können Sie nach der App-Installation einen QR-Code generieren

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Sie können anschliessend die Authentifizierungsmethode auswählen, PIN oder Fingerabdruck.
  • Auf dem Display erscheint, dass die Registrierung erfolgreich war. Tippen Sie auf Weiter.
  • Nun ist die 2FA aktiviert. Im Benutzerkonto steht jetzt neben 2FA aktiv.

    • Kommentare

    Sicherheit Brack Onlinehandel Schweiz Internet & Sicherheit
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
    Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
    4 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren
    News
    Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
    Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    31. Mär 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    News
    Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
    Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    30. Mär 2026
    News
    Neue PCtipp Website
    Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
    2 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    23. Mär 2026
    News
    Sunrise passt Roaming-Optionen an
    Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
    Patrick Hediger
    23. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare