23. Jun 2023
Lesedauer 3 Min.
Onlineshopping
Brack.ch bietet Zwei-Faktor-Authentifizierung an
Der hiesige Elektronik-Onlinehändler bietet nun optional 2FA an. Die Funktion ist nützlich gegen Phisher – man muss allerdings eine Sicherheits-App von Brack.ch verwenden.
Kundinnen und Kunden von Brack.ch können ab sofort ihre Einkäufe etwas sicherer tätigen. Wer die optionale Funktion aktiviert, bestätigt künftig seine Identität beim Einloggen nach der Passworteingabe zusätzlich über das Smartphone oder Tablet. Dies erhöht den Schutz vor Phishern und Identitätsdiebstahl.
Hinweis: Hierzu ist allerdings das Herunterladen und Nutzen der Brack.ch Access-App (Android, iOS) notwendig.
«Als Onlinehändler der ersten Stunde legen wir höchsten Wert darauf, dass die Daten unserer Kund*innen optimal geschützt sind. Wir haben diese zuschaltbare Funktion für alle hinzugefügt, die ihr Benutzerkonto besser vor betrügerischen Aktivitäten schützen möchten», sagt Marc Isler, CEO der Brack.ch AG im Communiqué.
So aktivieren Sie die 2FA bei Brack.ch
- Loggen Sie sich wie gewohnt im Onlineshop von Brack ein.
- Oben rechts finden Sie Ihr Benutzerkonto. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, können Sie aus den nun erscheinenden Menüpunkten Übersicht wählen.
- Gleich im Dashboard wird die Sicherheitseinstellung 2FA aufgelistet. Sie ist standardmässig inaktiv.
- Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol (Editieren).
- Scrollen Sie etwas nach unten. Hier sehen Sie einerseits einen QR-Code, um die App herunterzuladen und andererseits die Links zu den Apps-Stores. Installieren Sie die App.
Kommentare