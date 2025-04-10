Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Strafanzeige

Brack.ch gibt Entwarnung nach angeblichem «Daten-Hack»

Vor einigen Tagen behauptete ein Unbekannter in einem Internetforum, die Daten von Brack-Kunden zu besitzen. Nun kann Brack Entwarnung geben.
© (Quelle: Brack.ch)

Vor einigen Tagen behauptete ein Unbekannter in einem Internetforum, die Daten von Brack-Kunden zu besitzen – und bot diese zum Verkauf an. Das Unternehmen leitete unmittelbar umfassende Ermittlungen ein, geführt durch die eigene IT-Security und gestützt durch einen externen Sicherheits-Service. Parallel wurden alle Kunden präventiv gebeten, ihre Passwörter zurückzusetzen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Nach einer ersten Entwarnung am späten Montagabend stellte Brack.ch weitere Nachforschungen an und konsultierte dafür auch einen zweiten, renommierten Sicherheitsdienstleister. Per Mittwochnachmittag lässt sich klar sagen: Brack.ch wurde nicht gehackt; es flossen keine Kundendaten aus der Infrastruktur des Unternehmens ab.

Einzelne Nutzer von Brack.ch könnten jedoch auf so genannten «Kombo-Listen» auftauchen. Um diese zu generieren, werden von privaten Endgeräten via Phishing die Logins für diverse Online-Services abgezogen. «Phishing-Opfer» sind zumeist solche Nutzer, die für all ihre Online-Aktivitäten dieselbe Kombination aus Mailadresse und Passwort benutzen. Brack.ch ruft deshalb weiterhin dazu auf, das Passwort im Online-Shop und bei weiteren Shops und Plattform-Anbietern, auf die Nutzer regelmässig zugreifen, zu aktualisieren und wo immer möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu implementieren.

Gleichzeitig hat das Unternehmen aus dem Streben nach maximaler Transparenz heraus den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) über die Angelegenheit in Kenntnis gesetzt und wird bei der Polizei eine Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Das Angebot, kriminelle «Kombo-Listen» zu veräussern, muss nach Überzeugung von Brack.ch juristische Konsequenzen nach sich ziehen.

Siehe auch: Wohl doch kein Daten-Hack bei Brack.ch

Kommentare

Brack Hacking Phishing Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare