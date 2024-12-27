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Patrick Hediger
27. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

Social Media

Bundesrätin Karin Keller-Sutter setzt für ihr Präsidialjahr auf X (Twitter)

Die Social Media-Plattform X hat dieses Jahr für viele eher negative Schlagzeilen gesorgt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter eröffnet aber für ihr kommendes Präsidialjahr 2025 trotzdem oder gerade extra auf X ein Konto.
© (Quelle: X)

Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist unter https://x.com/keller_sutter zu erreichen. Ihr fehlt noch das graue Verifizierungshäkchen für politische Konten, doch das wird wohl noch folgen.

Wie das EFD schreibt, möchte die kommende Bundespräsidentin die Plattform für eine direkte Kommunikation mit der Bevölkerung im Zusammenhang mit den wichtigsten Ereignissen ihres Präsidialjahres nutzen. Sie werde dort über die zahlreichen für 2025 geplanten Besuche, Treffen und Reisen berichten sowie in bestimmten Fällen auf wichtige aktuelle Themen eingehen können.

X sei nach wie vor die wichtigste Social-Media-Plattform für eine reaktionsschnelle Kommunikation, insbesondere in Bezug auf die Politik und das aktuelle Geschehen, wie das EFD weiter informiert.

Wir vom PCtipp sind auf X (twitter), Bluesky und Threads aktiv.

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