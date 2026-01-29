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Patrick Hediger
29. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Personalie

Bundesrat bestätigt Tanja Zimmermann als Direktorin der Empa

Der Bundesrat hat Professorin Tanja Zimmermann für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren, vom 1. Juni 2026 bis am 31. Mai 2030, zur Direktorin der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) gewählt.

Tanja Zimmermann

© (Quelle: Empa)

Tanja Zimmermann hat die Empa in ihrer ersten Amtszeit strategisch und strukturell weiterentwickelt und die Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen des ETH-Bereichs, ETH Zürich, EPFL, PSI, WSL und Eawag, intensiviert. Unter ihrer Leitung konnte die Empa ihre Rolle als Innovationsmotor der Schweiz und Brückenbauerin zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in ihren zentralen Forschungsbereichen wie Energie- und Negativemissionstechnologien, Infrastruktur und gebaute Umwelt sowie Gesundheitstechnologien weiter stärken.

So wurden verschiedene interinstitutionelle Forschungsinitiativen lanciert, etwa um die Schweizer Halbleiterindustrie zu stärken, um nachhaltige Alternativen für Materialien mit langlebigen «Problem-Chemikalien» (wie PFAS) sowie skalierbare klimawirksame Technologien und Konzepte zu entwickeln und um das Problem der antibakteriellen Resistenz wirksam angehen zu können. Des Weiteren hat Tanja Zimmermann erfolgreich Sparmassnahmen umgesetzt und gleichzeitig die Förderung junger Talente und Spin-offs aus der Empa intensiviert; so haben allein viboo, BTRY und Ionic Wind im letzten Quartal 2025 in diversen Finanzierungsrunden knapp CHF 10 Mio. an Investitionskapital eingeworben.

Tanja Zimmermann promovierte 2007 an der Universität Hamburg. 2001 bis 2012 baute sie an der Empa in enger Zusammenarbeit mit der Industrie das Forschungsgebiet Zellulose-Nanokomposite auf. 2011 bis 2017 war sie Leiterin der Forschungsabteilung Angewandte Holzforschung. Ab Herbst 2017 war sie Direktionsmitglied und Leiterin des Departements Funktionale Materialien mit rund 200 Mitarbeitenden. Tanja Zimmermann ist Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien, darunter Präsidentin des Vorstands des glatec Business Incubators, Präsidentin des Stiftungsrats Technopark Zürich, Senior Advisor im Beirat des Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems sowie Vorstandsmitglied des Center for Space and Aviation Schweiz und Liechtenstein.

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