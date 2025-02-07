Interview mit Stefan Fraude
«Als CEO bin ich Coach und Enabler»
Dieser Artikel stammt von den Kollegen der Computerworld aus unserem Verlag:
Als ich den Werdegang von Stefan Fraude studiere, kann ich ein «Wow» nicht unterdrücken. Das ist einer, der das Business versteht und für den die Digitalisierung genau zur richtigen Zeit kommt. Wir treffen uns am Black Friday. Trotz Hektik nimmt sich Stefan Fraude Zeit und lässt es sich nicht nehmen, das logistische Wunderwerk von Brack Alltron in Willisau zu zeigen.
Computerworld (CW): Stefan Fraude, nach dem Rundgang durch das Logistik-Universum von Brack Alltron habe ich das Gefühl, ich war gerade in einer anderen Welt. Alles greift minutiös ineinander wie bei einem Uhrwerk. Kann man da als neuer CEO überhaupt etwas verändern, ohne dass das Ganze kollabiert?
Stefan Fraude: Keine Sorge, dieses Uhrwerk wird auch in Zukunft präzise weiterticken. Was wir ausserhalb verändern, wird die eingespielten Logistikprozesse nicht gross tangieren. Vielmehr ist es unser Ziel, die verschiedenen Zahnräder unter dem Competec-Dach – Brack.ch AG, Alltron AG, Competec Logistik AG, Competec Service AG und Jamei AG – noch besser aufeinander abzustimmen. Jede dieser Firma hat ihre eigene DNA. Das macht auch unsere Stärke aus. Wir haben uns gefragt, ob diese «Standalone»-Zahnräder auch in Zukunft weiterfunktionieren oder ob es nicht vorteilhafter wäre, gewisse Synergien zu nutzen. Darauf haben wir uns entschieden, diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche noch besser miteinander zu verzahnen. Das verbindende und zentrale Element für alle ist dabei ganz klar die Logistik und die IT.
CW: Man könnte sagen, Sie schweissen Einzelkämpfer zu einem Team zusammen?
Fraude: Richtig. Unsere Transformation besteht im Wesentlichen darin, in den Einzelfirmen ein übergreifendes Firmendenken mit gemeinsamen Funktionsbereichen wie Sales, Marketing, Commercial, Finance, HR oder Logistik zu entwickeln. Das gibt uns die Möglichkeit, weiterhin mit unseren starken Brands nach Aussen aufzutreten, aber im Hintergrund die Prozesse zu vereinheitlichen.
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