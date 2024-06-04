CEWE Photo Award 2025 - das ist neu

Neben einer frisch zusammengesetzten Jury aus international renommierten und aufstrebenden Fotografinnen und Fotografen unter der Leitung der britischen Foto-Ikone Christie Goodwin beinhaltet der weltweit anerkannte Fotowettbewerb neue Kategorien wie „Street Fotografie“, „Nature & Wildlife“ oder „Close-Up & Makrofotografie“. Eine weitere Premiere: Junge Fotobegeisterte bekommen beim „Young Talent Award“ ihre eigene Bühne. Gewinnen werden garantiert auch dieses Mal wieder die SOS-Kinderdörfer weltweit: Pro eingereichtem Foto spendet CEWE 10 Cent an ein Bildungsprojekt des Kinderhilfswerks.

Erneut lädt CEWE Fotobegeisterte aus aller Welt ein, die Schönheit unseres Planeten in Bildern festzuhalten. Unter dem Motto „Our world is beautiful“ können Teilnehmende ihre Werke in zehn inspirierenden Kategorien einreichen: „Menschen“, „Tiere“, „Landschaften“, „Architektur“, „Sport & Action“, „Reise & Kultur“ sowie „Kochen & Essen“. Erstmals sind mit „Nature & Wildlife“, „Street Fotografie“ und „Close-Up & Makrofotografie“ drei neue Kategorien Teil des weltweiten Wettbewerbs.

Der Young Talent Award: Eine neue Bühne für junge Foto-Talente

Als besondere Neuerung führt CEWE den Young Talent Award ein, der junge Fotografierende zwischen 16 und 25 Jahren dazu ermutigt, ihre Sicht auf die Welt zu teilen. Dieser Preis fördert das kreative Potential junger Talente und bietet ihnen eine Plattform, auf der sie sich mit etablierten Fotoprofis wie Amateuren messen können. Der Sieger oder die Siegerin des Young Talent Award wird wie die Hauptgewinner geehrt und erhält einen eigenen Platz bei der feierlichen Preisverleihung sowie in europaweiten Ausstellungen.

Engagement und Nachhaltigkeit

Mit dem startenden CEWE Photo Award 2025 setzt der Oldenburger Fotofinisher sein Engagement für soziale Projekte fort. Mit jeder Fotoeinreichung unterstützt das Unternehmen die SOS-Kinderdörfer weltweit, um benachteiligten Kindern bessere Zukunfts- und Bildungschancen zu ermöglichen.

Die Einreichungsphase beginnt ab dem 6. Mai 2024 und bietet Amateuren wie Profis in den kommenden 12 Monaten die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu teilen und Teil einer Gemeinschaft zu werden, die durch die Linse der Fotografie die Welt schöner macht. Nach einer Beteiligung von über einer halben Million Einreichungen beim vergangenen Wettbewerb, rechnet CEWE auch dieses Mal mit einer hohen Teilnehmerzahl. Die 1'000 Erstplatzierten dürfen sich über Gewinne im Gesamtwert von über 250'000 Euro freuen.

Eine Jury von internationaler Klasse

Die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner obliegt einer erfahrenen Jury, die aus renommierten Fotografie-Experten besteht:

Christie Goodwin, diesjährige Jurypräsidentin, ist eine herausragende Konzertfotografin aus UK, bekannt für ihre Arbeit mit internationalen Musikstars wie Taylor Swift, Ed Sheeran, Usher oder Katy Perry. Ihre Fähigkeit, die Emotionen und Energie live auftretender Künstlerinnen und Künstler einzufangen, hat ihr Anerkennung in führenden Publikationen wie Rolling Stone Magazine, The Washington Post und The New York Times eingebracht. Christie ist nicht nur hinter der Linse aktiv, sondern engagiert sich auch als Mentorin für angehende Fotografinnen und Fotografen.

Lois Lammerhuber, österreichischer Fotograf und Direktor des „La Gacilly-Baden Photo Festivals“, bringt als Kurator und Ausstellungsmacher eine tiefgehende Erfahrung in der künstlerischen Fotografie und im Fotojournalismus mit. Im Vorjahr hat er das Festival OPEN YOUR EYES in Zürich gegründet, das sich den 17 Nachhaltigen Entwicklungszielen der UN widmet. Seit 11 Jahren lobt er den Global Peace Photo Award aus, der die Frage stellt: Wie sieht Frieden aus? 1997 hat er mit seiner Frau Silvia den Fotobuchverlag Edition Lammerhuber gegründet, der dieses Jahr zum vierten Mal nach 2013, 2015 und 2017 zum besten Fotobuchverlag Europas gewählt wurde. Für seine aussergewöhnlichen Leistungen wurde er mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst sowie zahlreichen anderen Preisen geehrt.

Ulla Lohmann, renommierte Abenteuerfotografin und Vulkanologin, ist bekannt für ihre furchtlosen Expeditionen zu aktiven Vulkanen. Regelmässig werden ihre Arbeiten in bekannten Medien wie National Geographic, GEO, BBC Earth und The New York Times veröffentlicht. Ihre Fotografien faszinieren durch die Darstellung der wilden Natur und des Lebens in vulkanischen Regionen. Als gefragte Referentin und Autorin inspiriert sie weltweit mit eindrucksvollen Fotos und Geschichten von den entlegensten Orten der Erde, wodurch sie einen einzigartigen Blick auf die Schönheit und die Kraft der Natur ermöglicht.

JC Pieri, talentierter Fotograf und Filmregisseur aus Frankreich, legt seit fast 20 Jahren seinen sensiblen Blick auf die Abenteuer dieser Welt. Nach seinen Anfängen in der Welt des Extremsports wurde er zu einem international anerkannten Profi in diesem Fotografiebereich. In den letzten Jahren fokussiert er seine Arbeit vermehrt auf die Tierwelt und stellt sich in den Dienst von renommierten Initiativen zum Schutz der Natur. Auch das Fernsehen bittet ihn mehrfach um Unterstützung zum Thema Naturschutz. 2019 gründet er eine eigene Lernplattform für Foto- und Videoaufnahmen, die bei Tausenden von Schülerinnen und Schülern sehr beliebt ist.

George Steinmetz, der vor allem für seine Luftaufnahmen bekannt ist, hat eine rastlose Neugierde für das Unbekannte: abgelegene Landschaften, unser sich veränderndes Klima und die Frage, wie wir den ständig wachsenden Nahrungsmittelbedarf der Menschheit decken können. Er schreibt regelmässig für National Geographic und The New York Times Magazine und hat fünfzehn Jahre lang die Wüsten der Welt erkundet, hauptsächlich als Pilot eines motorisierten Gleitschirms. Dieses experimentelle Fluggerät ermöglicht es ihm, einzigartige und faszinierende Bilder von der Welt einzufangen. Seine aktuellen Projekte sind die Dokumentation des Klimawandels und der globalen Nahrungsmittelversorgung.

Yvonne Rostock, CEO von CEWE, bringt ihre umfassende Branchenerfahrung in die Juryarbeit und ihren Blick auf die Schönheit der Welt mit ein. Vor allem der Facettenreichtum des CEWE Photo Awards, der unter dem Motto „Our world is beautiful“ auf vielfältige Art und Weise interpretiert werden kann, macht den Fotowettbewerb für sie so spannend und bunt. Manchmal liegt die Schönheit dabei im Verborgenen, manchmal überrascht sie – aber immer sind es die Fotografierenden, die sie in den Fokus nehmen und zum Leben erwecken.