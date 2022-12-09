Chrome: neue Modi sollen Akku und RAM optimieren

Die beiden neuen Chrome-Modi Memory Saver und Energy Saver werden in den kommenden Wochen weltweit für Windows, macOS und ChromeOS eingeführt.

Wenn Sie auch zu jenen gehören, die gleichzeitig sehr viele Registerkarten (Tabs) geöffnet haben: Der Speichersparmodus gibt Speicher von Tabs frei, die Sie gerade nicht verwenden. Dies, damit die aktiven Webseiten, die Sie durchsuchen, reibungslos funktionieren. Dies soll laut Google vor allem auch dann nützlich sein, wenn man zum Beispiel Familienvideos bearbeitet oder Spiele spielt. Inaktive Tabs werden neu geladen, wenn man sie wieder benötigt.