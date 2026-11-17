User sehen hier laut Comparis die meisten Inserate in der Schweiz an einem Ort. Die exklusiv auf Comparis inserierten Immobilienangebote sind ohne Abo-Schranke direkt ab Insertionsbeginn kostenfrei kontaktierbar. In Verbindung mit dem Comparis-ChatGPT-Plugin können User in einer natürlichen Sprachkommunikation nach Immobilien suchen und in der neuen App die Details der Angebote sehen. Die App ist sowohl im Google Play Store als auch im App Store verfügbar.

Auf Comparis sehen Umzugswillige die Inserate aller grossen Portale der Schweiz sowie direkt auf Comparis veröffentlichte Angebote. Alle exklusiv auf Comparis inserierten Immobilien werden den Usern – anders als bei anderen grossen Portalen – zudem ausnahmslos sofort und kostenlos angezeigt.

«Nirgends sonst ist es in der Schweiz möglich, an einem einzigen Ort so viele Angebote zu sehen und ohne Abogebühren Immobilien zu finden oder zu inserieren wie auf unserer neuen App sowie auf comparis.ch», freut sich Alessia Quaglia, Leiterin Comparis Marktplätze.

Immobiliensuche auch in ChatGPT

Zusätzlich zur App können ChatGPT-User seit Spätsommer das Comparis-Plugin in ChatGPT aktivieren. Über dieses Plugin können Wohnungssuchende auf ChatGPT mit einer natürlichen Sprachfunktion nach Immobilien suchen. Comparis nutzt dabei KI-Bilderkennung, um Fotos in Inseraten automatisch nach optischen Merkmalen (wie Kücheninseln, spezifischen Bodenbelägen oder hellen Räumen) zu scannen. Dadurch lassen sich Objekte über Freitext oder KI nach Details filtern, für die es in der normalen App-Suchmaske keine Standard-Filter gibt. Die Anzeige der Immobilieninserate erfolgt direkt in der neuen Comparis-Immobilienapp (wenn installiert), wo User die Details der Immobilienangebote anschauen und die Ansprechpersonen für die Liegenschaft kontaktieren können.