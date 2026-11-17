Supertanker
Medion ERAZER Tank X15 (MD340130) im PCtipp-Test
Konkret sind im Power-Tower die High-End-Grafikkarte GeForce RTX 5070 Ti vom Hersteller Palit (inklusive 16 GB), der leistungsstarke AMD-Prozessor Ryzen 7 7800X3D inklusive Wasserkühlung sowie eine 2 Terabyte grosse SSD verbaut. Flankiert wird das System von insgesamt 32 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher.
Geliefert wird der Medion ERAZER Tank X15 im schwarzen InWin-Showcase-Gehäuse im Midi-Formfaktor. Das verbaute ASRock-Mainboard ist mit zwei Wi-Fi-Antennen ausgestattet. Ausserdem gibt’s noch eine Schnellstartanleitung. Schön: Das Seiten-Glasfenster gewährt direkte Blicke auf die verbaute Hardware sowie die InWin-All-in-One-Wasserkühlung.
Das vorinstallierte Windows 11 Home bootet dank der schnellen PCIe-4.0-SSD innert nur 8 Sekunden. Das Gehäuse bietet an der Oberseite schnellen Zugriff auf USB-C und USB-A sowie Audioanschlüsse. An der Rückseite des ASRock B850M Pro-RS-WiFi-6E-Mainboards stehen acht USB-Ports (inklusive USB 3.2), einmal 2,5-Gigabit-Ethernet sowie HDMI respektive DisplayPort – beides in Version 2.1b und Teil der Grafikkarte – bereit. Zur Vollständigkeit: Das verbaute 850-Watt-InWin-Netzteil ist als «Gold»-Netzteil spezifiziert, und bietet damit einen besonders hohen Wirkungsgrad.
In unseren Praxistests schlägt sich der Gaming-Tower ohne Fehl und Tadel: Im Battlefield-6-Benchmark schafft der Bolide stattliche 72 Bilder pro Sekunde («frames per second» = Bilder pro Sekunde), bei Gothic 1 Remake sind es sogar 66 Bilder pro Sekunde, bei Satisfactory 1.0 sogar 134 Bilder pro Sekunde, bei Forza Horizon 5 erreicht der Tank X15 112 Bilder pro Sekunde. Zu den synthetischen Messungen: Beim PCMark 10 stehen 8620 Punkte, beim 3DMark Fire Strike sogar 43 128 Punkte als Endergebnis fest. Unterm Strich lässt sich sagen, dass der Gaming-PC aktuelle Topspiele in 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) mit maximalen Details und aktiviertem Raytracing mühelos mit hohen zweistelligen bis dreistelligen Bildraten wiedergibt. Von Rucklern oder Bildhängern keine Spur. Ebenso spitze: Die Wasserkühlung hält die CPU selbst unter Dauerlast (mehrere Stunden Gaming) unter 70 Grad Celsius. Verbaut sind dabei insgesamt sechs InWin-aRGB-Lüfter, die für einen kontinuierlichen Luftstrom sorgen. Schön für alle Gamer, die auch Lichterspiele mögen: Die RGB-Beleuchtung lässt sich per Software individuell anpassen. Unter voller Gaming-Last, auch das gehört zum Gaming, drehen die Gehäuselüfter allerdings hörbar auf. Steht der Tower jedoch dort, wo er hingehört, sprich auf dem Boden unter dem Schreibtisch, ist die Geräuschkulisse nur wenig mehr als ein laues Lüftchen.
Fazit: Der Medion ERAZER Tank X15 (MD340130) ist eine Gaming-Maschine erster Güte. Die Kombination aus Highend-Komponenten dürfte für viele Jahre Höchstleistung garantieren. Wer ein vorgefertigtes High-End-System sucht, bekommt hier satt Leistung und das im schicken Glasgehäuse.
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