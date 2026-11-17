Konkret sind im Power-Tower die High-End-Grafikkarte GeForce RTX 5070 Ti vom Hersteller Palit (inklusive 16 GB), der leistungsstarke AMD-Prozessor Ryzen 7 7800X3D inklusive Wasserkühlung sowie eine 2 Terabyte grosse SSD verbaut. Flankiert wird das System von insgesamt 32 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher.

Geliefert wird der Medion ERAZER Tank X15 im schwarzen InWin-Showcase-Gehäuse im Midi-Formfaktor. Das verbaute ASRock-Mainboard ist mit zwei Wi-Fi-Antennen ausgestattet. Ausserdem gibt’s noch eine Schnellstartanleitung. Schön: Das Seiten-Glasfenster gewährt direkte Blicke auf die verbaute Hardware sowie die InWin-All-in-One-Wasserkühlung.

Das vorinstallierte Windows 11 Home bootet dank der schnellen PCIe-4.0-SSD innert nur 8 Sekunden. Das Gehäuse bietet an der Oberseite schnellen Zugriff auf USB-C und USB-A sowie Audioanschlüsse. An der Rückseite des ASRock B850M Pro-RS-WiFi-6E-Mainboards stehen acht USB-Ports (inklusive USB 3.2), einmal 2,5-Gigabit-Ethernet sowie HDMI respektive DisplayPort – beides in Version 2.1b und Teil der Grafikkarte – bereit. Zur Vollständigkeit: Das verbaute 850-Watt-InWin-Netzteil ist als «Gold»-Netzteil spezifiziert, und bietet damit einen besonders hohen Wirkungsgrad.