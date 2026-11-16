Estland baut seine Vorreiterrolle bei der digitalen Demokratie aus. Bei der Parlamentswahl am 7. März 2027 sollen Wahlberechtigte ihre Stimme erstmals auch über Smartphones und andere unterstützte Mobilgeräte abgeben können. Der Nationale Wahlausschuss hat Ende Oktober entschieden, das bestehende Internetwahlsystem auf iOS und Android auszuweiten. Die bisherigen Wahlmöglichkeiten am Computer und auf Papier bleiben bestehen.

Estland gehört seit Jahren zu den Pionieren des E-Votings. Bereits 2005 führte das Land die elektronische Stimmabgabe bei landesweiten Wahlen ein. Bei der Parlamentswahl 2023 nutzten 312'181 Personen diesen Kanal. Das entsprach 51,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Mit der Smartphone-Unterstützung soll der Zugang weiter vereinfacht werden.

Sicherheit bleibt entscheidend

Technisch handelt es sich nicht um ein neues Wahlsystem, sondern um eine Erweiterung auf zusätzliche Endgeräte. Für die Stimmabgabe werden Anwendungen für iOS und Android bereitgestellt. Die Identifikation erfolgt über etablierte estnische Lösungen für die digitale Identität, darunter Mobile-ID und Smart-ID. Die Einführung wurde von Sicherheitsprüfungen und öffentlichen Tests begleitet. Ein Audit von KPMG untersuchte insbesondere, ob sich die Echtheit der über die App-Stores verbreiteten Wahlanwendungen überprüfen lässt. Damit soll sichergestellt werden, dass Wahlberechtigte tatsächlich die staatlich bereitgestellten Anwendungen verwenden. Der Nationale Wahlausschuss hält die verbleibenden Risiken für ausreichend beherrschbar. Die estnischen Behörden begründen die Erweiterung insbesondere mit der besseren Zugänglichkeit und der Widerstandsfähigkeit des Wahlsystems in Krisensituationen.

Schweiz: E-Voting bleibt ein Versuchsbetrieb

Während Estland die elektronische Stimmabgabe zunehmend zum regulären Bestandteil demokratischer Wahlen macht, verfolgt die Schweiz einen vorsichtigeren Ansatz. Nach dem Neustart im Jahr 2023 kommt hierzulande das E-Voting-System der Schweizerischen Post zum Einsatz. Die Kantone St. Gallen, Thurgau und Graubünden beteiligen sich am Versuchsbetrieb. 2026 erhielten auch Luzern und Neuenburg entsprechende Bewilligungen. Zugelassen sind insbesondere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie ausgewählte Gruppen von Stimmberechtigten im Inland. Für die eidgenössische Abstimmung vom 29. November 2026 rechnet die Bundeskanzlei mit rund 222'000 zugelassenen Personen. Das entspricht knapp vier Prozent aller Schweizer Stimmberechtigten.

Wie anspruchsvoll der elektronische Stimmkanal bleibt, zeigte ein Vorfall im März 2026 in Basel-Stadt. Dort konnten 2048 elektronisch abgegebene Stimmen aufgrund eines Problems bei der Entschlüsselung der elektronischen Urne nicht ausgezählt werden. Der Kanton setzte daraufhin seine E-Voting-Versuche bis Ende 2026 aus. Nach Angaben der Bundeskanzlei lag die Ursache nicht im eigentlichen E-Voting-System der Post, sondern bei der Handhabung einer externen technischen Komponente.