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Boris Boden
19. Sep 2024
Lesedauer 2 Min.

Outdoor

Crosscall bringt robustes Handy Core-S5

Der französische Hersteller Crosscall bietet mit dem Core-S5 ein robustes Feature Phone an, das sich besonders für den professionellen Einsatz eignen soll.
© (Quelle: Crosscall)

Mit der IFA startete der französische Spezialist für Outdoor-Telefone, Crosscall, sein Comeback auf dem deutschen Markt. Neben Smartphones bringt der Hersteller mit dem Core-S5 jetzt auch ein Feature Phone, das sich vor allem an professionelle Nutzer richtet. Es ist ab Ende des Monats für 99,90 Euro erhältlich.

Das 146 Gramm leichte Handy ist gemäss IP68 vor Staub und Wasser und anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmitteln geschützt, zudem soll es dank des geschraubten Gehäuses Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe auf alle sechs Seiten aushalten. Das 2,4-Zoll-Display besteht aus besonders kratzfestem Gorilla Glass 3. Der Schutz vor extremen Temperaturen besteht zwischen minus 20 und plus 55 Grad.

Bei den Funktionen ist das 4G-Handy auf das Wesentliche reduziert, es gibt Bluetooth 5.0, eine Zwei-Megapixel-Kamera und zwei SIm-Kartenplätze. Mit dem 1.800-mAh-Akku sollen bis zu zehn Tage Standby- und zwölf Stunden Sprechzeit möglich sein. Die grossen hintergrundbeleuchteten Tasten lassen sich auch mit Handschuhen bedienen.

Wie alle für Crosscall-Produkte gilt auch für das Core-S5 eine Fünf-Jahre-Herstellergarantie inklusive des Akkus. Garantiert wird zudem eine zehnjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen, um die Reparatur gegenüber dem Austausch zu bevorzugen.

Ob und wann das Gerät in die Schweiz kommt, ist uns noch nicht bekannt.

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