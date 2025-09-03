Cyberattacke legte IT-Systeme von Jaguar Land Rover lahm

Laut Unternehmensangaben wurden die IT-Systeme heruntergefahren, um den Schaden einzudämmen. „Wir arbeiten intensiv daran, unsere weltweit eingesetzten IT-Systeme kontrolliert wieder hochzufahren“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der dpa.

Die Verantwortlichen für den Angriff sind bislang unbekannt. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Diebstahl von Kundendaten. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Tata-Motors-Konzern.

Wer hinter der Cyberattacke stecken könnte, blieb zunächst unklar. In jüngster Zeit wurden mehrere grosse Unternehmen und Einrichtungen, darunter die Handelskette Marks and Spencer und die British Library, Ziel schwerwiegender Cyberangriffe.