Datenschutztipps für Apple-Nutzer

Bereits zum 18. Mal findet am Dienstag, 28. Januar 2025 der europäische Datenschutztag statt.

Was Apple für ihre Kunden bezüglich Datenschutz tut, lesen Sie in den 10 folgenden Tipps:

Informationen zu Apple Datenschutz Funktionen finden sich unter https://www.apple.com/chde/privacy/.