Dating-Betrüger locken zu Fake-Ticketshops

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Theatererlebnis mit einem fake Dating-Partner.

Die Betrugsmasche

Cyberkriminelle nutzen Dating-Plattformen, um potenzielle Opfer zu kontaktieren. Sie geben sich als sympathische, attraktive und interessierte Personen aus, die rasch eine emotionale Verbindung aufbauen. Nach kurzer Zeit schlagen sie ein Treffen bei einer Veranstaltung, etwa in einem Theater oder bei einem Konzert, vor.

Hierfür senden die Betrüger den Dating-Interessierten einen Link zu einem Ticketshop, der auf den ersten Blick seriös wirkt. Die Website ist professionell gestaltet und enthält oft täuschend echte Veranstaltungshinweise mit passenden Postern.

Screenshot des betrügerischen Chats

Die potenziellen Opfer werden angeleitet für eine bestimmte Vorstellung ein oder mehrere Sitzplätze zu reservieren, wobei die ersten persönlichen Informationen abgefragt werden. Beim vermeintlichen Zahlungsvorgang müssen die Kreditkartendaten angegeben werden, auf welche es die Cyberkriminellen primär abgesehen haben.

Ist die Phishing-Methode erfolgreich, wird die Kreditkarte umgehend für unautorisierte Abbuchungen missbraucht. Parallel dazu versuchen die Betrüger, den Sicherheitscode des Finanzinstituts zu erlangen, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Fake-Website