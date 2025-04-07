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Patrick Hediger
7. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

Dokumentation

Demystify hilft bei der API-Dokumentation

Mit dem Open-Source-Projekt Demystify können Entwickler API-Dokumentationen in Echtzeit automatisiert erstellen. Das Tool verspricht eine einfache Bedienung und hohe Genauigkeit.
© (Quelle: EMGenie)

Die Dokumentation für ein API aktuell zu halten oder sie überhaupt zu erstellen, ist eine unter Umständen aufwändige Aufgabe, um die sich viele Entwickler drücken. Die Open-Source-Anwendung Demystify, entwickelt von Andrew Walsh, bietet eine neue Lösung, die es Entwicklern ermöglicht, automatisierte Dokumentation für APIs in Echtzeit zu generieren.

Das Tool identifiziert automatisch Pfadparameter und erstellt präzise OpenAPI-3.1-Spezifikationen, die auf jedem API-Verkehr basieren, sei es über Live-Network-Traffic oder HAR-Dateien, die bereits generiert wurden.

Demystify bietet mehrere Apps an: eine Desktop-Anwendung, die mit einem integrierten Proxy arbeitet, eine Browsererweiterung für gängige Browser und ein CLI-Tool (Command Line Interface), das direkt mit Dateien arbeitet. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Workflows. Die Desktop-App erfasst Netzwerkverkehr und generiert die API-Spezifikationen im Hintergrund, während die Browsererweiterung alle Anfragen eines bestimmten Tabs automatisch überwacht.

Eines der herausragenden Merkmale von Demystify ist die Automatisierung bei der Identifikation von Parametern sowie die Unterstützung mehrerer Statuscodes und MIME-Typen. Dies bedeutet, dass Entwickler sich nicht mehr mit manueller Eingabe rumschlagen müssen, was sowohl Zeit als auch Ressourcen spart. Die generierten Spezifikationen spiegeln alle beobachteten Informationen von Anfragen und Antworten wider, einschliesslich Header, Body, Abfrageparametern sowie Cookies für jeden Endpunkt.

Die Bedienung von Demystify ist einfach gehalten. Für die Desktop-Anwendung müssen Nutzer lediglich einen lokalen Port konfigurieren und angeben, an welchen Host die Anfragen weitergeleitet werden. Das CLI-Tool unterstützt die Eingabe eines HTTP-Archiv-Datei (HAR), um die API-Spezifikationen zu generieren. All dies geschieht innerhalb weniger Minuten, was Entwickler dazu anregen sollte, das Tool besser zu nutzen.

Die Open-Source-Community ist ein weiteres Augenmerk des Projekts. Die Programmierer begrüssen aktiv Beiträge und Verbesserungsvorschläge von anderen Entwicklern, was Demystify zu einer dynamischen Plattform für die Erstellung von API-Dokumentationen macht. Das Projekt ist unter der MIT-Lizenz lizenziert und steht jedem zur Verfügung, der einen Beitrag leisten möchte.

Demystify hilft bei der Dokumentation von APIs.

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