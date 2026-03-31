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Daniel Bader
31. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Devolo mit neuem WiFi-7-Mesh-System BE6500

Der deutsche Netzwerkhersteller devolo führt mit dem Modell «WiFi 7 BE6500» ein neues Mesh-System, das auch als Ethernet-Router insbesondere für schnelle Glasfaseranschlüsse auf dem Schweizer Markt eingesetzt werden kann. 

Devolo WiFi-7-Mesh-System BE6500

© Devolo

Das Gerät nutzt den aktuellen WLAN-Standard der siebten Generation und ist «speziell auf die Anforderungen von schnellen Glasfaseranschlüssen ausgerichtet», so der Hersteller. Durch die Kombination der Frequenzbänder 2,4, 5 und 6 GHz sowie eine Kanalbreite von bis zu 320 MHz erreicht das System Übertragungsraten von maximal 6'500 Mbit/s. Funktechnologien wie Multi-Link Operation und Multi-RU Puncturing sorgen dabei für eine hohe Kapazität bei gleichzeitig vielen verbundenen Endgeräten und minimieren die Reaktionszeiten.

Das System lässt sich flexibel als vollwertiger Router, als Access Point oder als Teil eines Mesh-Netzwerks einsetzen, meint devolo. «In der Mesh-Konfiguration verbinden sich dazu mehrere Zugangspunkte zu einem flächendeckenden Funknetz, was die Internetabdeckung auch in anspruchsvollen Wohnumgebungen verbessert.» Für die kabelgebundene Kommunikation stehen insgesamt vier LAN-Anschlüsse zur Verfügung, wovon ein Port Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s unterstützt. Die Einrichtung erfolgt wahlweise über eine mobile App (Home Network App) oder eine Web-Anwendung, wobei die mehrteiligen Pakete, nach Herstellerangabe, bereits vorkonfiguriert ausgeliefert werden.

Das neue Sortiment ist ab sofort im Handel verfügbar und umfasst verschiedene Konfigurationen. Der einzelne WiFi-7-BE6500-Router wird zu einem Preis von Fr. 149.90 angeboten. Für grössere Wohnflächen stehen das 2er-Paket für Fr. 279.90 sowie das 3er-Paket für Fr. 399.90 zur Auswahl. Zur Erweiterung bestehender Installationen ist zudem ein separates Mesh-Kit für Fr. 149.90 erhältlich. Der Hersteller gewährt auf alle Komponenten eine Garantie von drei Jahren. Das System ist mit allen gängigen Modems und Glasfaser-Anschlusseinheiten von Drittanbietern kompatibel.

PCtipp meint: Hört sich auf dem Blatt Papier schonmal gut an. Soviel vorab: Derzeit durchläuft das 3er-Mesh-Set den PCtipp-Testcenter-Parcours. Wir werden die Kombo in der nächsten Woche im Rahmen eines ausführlichen Tests vorstellen.

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