Die Tricks einer Fake-Download-Seite

Nicht etwa unter einer kunstfertig vernebelten russischen oder chinesischen Hacker-Domain, sondern unter «vlc.de» wird eine Adware-verseuchte Version des ansonsten guten VLC Media Players angeboten. Ein Leser liess sich auf einen Download ab der gefälschten Seite ein und meldete sich bei uns mit der Info, dass sich nach der Installation seine Suchmaschine und Browserstartseite verändert habe. Klarer Fall von Malware der Unterkategorie Adware.

Pikant: Sein Virenscanner (eine Bezahlversion von Avira) habe die Installation nicht verhindert. Was uns noch mehr zum Stirnrunzeln brachte: Wer bei Google nach «vlc» suchte, sah gestern noch die gefälschte Webseite als oberstes Suchresultat. Die Autorin hat die Domain bei Google gemeldet. Nun erscheint bei der Suche als Erstes zwar wieder die Original-Webseite (videolan.org), aber das Suchresultat mit der gefälschten VLC-Version befindet sich weiterhin auf der ersten Seite der Suchresultate. Hier sollte Google auf jeden Fall nachbessern. Die Original-Webseite des VLC Media Players befindet sich hier – und ausschliesslich hier: https://www.videolan.org/index.de.html.

Ungeübte Anwender dürften die unter «vlc.de» täuschend im orangen VLC-Design gestaltete Webseite fürs Original halten. Sogar der Domainname «vlc.de» wirkt echt und der Betreiber hat auch brav ein Zertifikat für «https» eingebaut. Dass es sich jedoch nicht um die Original-Seite handelt, steht in kleiner Schrift sogar drauf. Aber wer scrollt so weit herunter auf einer Webseite, die man für das Original hält? Eben.