DiffX: Die evolutionäre Antwort auf herkömmliche Diff-Formate

Entwickler, die regelmässig mit Diff-Dateien arbeiten, sind sich der Einschränkungen der sogenannten Unified Diffs bewusst. Diese Standardisierung hat zwar ihre Vorteile, leidet jedoch unter gravierenden Mängeln. Das neue DiffX-Format bietet nicht nur eine klare Struktur und Metadaten, sondern ist auch vollständig kompatibel mit bestehenden Werkzeugen wie Git und Subversion.

Unified Diffs spiegeln lediglich Änderungen zwischen zwei Textdateien wider, indem sie hinzugefügte und entfernte Zeilen markieren, lassen jedoch viele wichtige Aspekte wie Dateikodierungen oder Metainformationen aussen vor. Diese Lücken können in Tools zur Codeanalyse oder -überprüfung zu Erschwernissen führen. DiffX adressiert diese Herausforderungen, indem es eine klare Parsestruktur, formalisierte Metadaten und erweiterbare Formatierungsoptionen bereitstellt.

Das DiffX-Format ermöglicht es Entwicklern, eine Liste von Commits in einer einzigen Diff-Datei darzustellen, Informationen über Textkodierungen bereitzustellen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, Binärinhalte zu verarbeiten. Ein Beispiel für ein DiffX-Dokument könnte folgendermassen aussehen: