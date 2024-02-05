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Patrick Hediger
5. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

SAR-Werte

Digitec Galaxus gibt Strahlenbelastung bei allen Smartphones an

Der Onlinehändler Digitec Galaxus ergänzt die Produktdaten von Smartphones mit Angaben zur Strahlenbelastung. Mittels der Spezifischen Absorptionsrate (SAR-Wert) sehen Kunden bei jedem Handy im Sortiment, wie stark es strahlt.

Bei Apple haben nur die iPhone 7 noch etwas höhere SAR-Werte.

© (Quelle: Digitec)

Jedes Smartphone strahlt. Wie stark, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Für Kunden ist es nicht ganz einfach, herauszufinden, wie viel Strahlung die einzelnen Handys verursachen. In Onlineshops fehlt diese Information oft und ist nur mittels eigener Internetrecherche zu finden.

Das ändert sich ab sofort bei Galaxus und Digitec. Als nach eigenen Angaben erster Onlineshop in der Schweiz zeigen sie den Kunden mittels der Spezifischen Absorptionsrate (SAR-Wert), wie hoch die Strahlenbelastung jedes einzelnen Smartphones ist. Es ist auch möglich, nach diesem Parameter zu filtern.

Spezifische Absorptionsraten (SAR) von Handys

Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz schreibt dazu:

  • Beim Mobilfunk werden hochfrequente elektromagnetische Felder genutzt, um Sprache oder Daten zu übertragen. Wenn man mit dem Handy telefoniert, wird ein Teil der Energie dieser Felder im Kopf aufgenommen.
  • Als Mass für die Energieaufnahme dient die sogenannte Spezifische Absorptionsrate (SAR).
  • Um gesundheitliche Wirkungen der hochfrequenten Felder auszuschliessen, soll die Spezifische Absorptionsrate eines Handys folgende Höchstwerte nicht überschreiten:
  • 2 Watt pro Kilogramm (für den Betrieb/die Nutzung an Kopf und Rumpf)
  • 4 Watt pro Kilogramm (für die Nutzung des Handys an den Gliedmassen/ Armen und Beinen/ Extremitäten).

Weitere Informationen zum Thema gibt es auch auf derSchweizer Informations-Plattform für 5G und Mobilfunk: https://www.5g-info.ch/

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Mobile Smartphones Digitec/Galaxus Onlinehandel Smartphone & Apps
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