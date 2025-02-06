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Patrick Hediger
6. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Donkey Kong

Donkey Kong Country Returns HD Demo ab sofort im Nintendo eShop verfügbar

Drei Level aus dem affenstarken Abenteuer stehen zur Auswahl und sind sowohl allein als auch zu zweit im Koop-Modus spielbar.
© (Quelle: Nintendo)

Gegner bei Sonnenuntergang plätten, furiose Lorenfahrten meistern – das und mehr können die Spieler ab sofort in der kostenlosen Demo zu Donkey Kong Country Returns HD erleben. Insgesamt drei Level stehen ihnen offen, die sie auch gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin im lokalen Koop-Modus bestreiten können. Und wer sein Jump-'n'-Run-Können unter Beweis stellen will, kann versuchen, jedes Level schnellstmöglich abzuschliessen, um eine Goldmedaille einzuheimsen.

Die kostenlose Demo steht ab sofort im Nintendo eShop und auf der Nintendo-Website zur Verfügung.

Mit Donkey Kong Country Returns HD erstrahlt das klassische Inselabenteuer in verbesserter HD-Grafik. Ausserdem kombiniert die Version für Nintendo Switch ausgewählte Funktionen aus dem Wii- und Nintendo 3DS-Titel. So können die Spieler etwa zwischen Bewegungs- und Tastensteuerung wechseln, den modernen Modus mit zusätzlichen Herzen und Items spielen oder den Originalmodus wählen, wenn sie eine grössere Herausforderung suchen. Auch die acht zusätzlichen Level aus der Nintendo 3DS-Version sind enthalten.

Der Ausflug in den Dschungel beginnt ab sofort – mit der Demo zu Donkey Kong Country Returns HD.

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