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Boris Boden
8. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Leva X10

Doro baut ein Handy für Menschen mit Demenz

Damit Menschen mit Demenz oder neurodiversen Anforderungen den Zugang zu mobiler Kommunikation erhalten, hat Doro mit dem Leva X10 ein besonders einfach zu bedienendes Handy entwickelt.
© (Quelle: Doro)

Für Menschen mit Demenz oder anderen kognitiven Einschränkungen ist der Umgang mit elektronischen Geräten wie einem Smartphone ein besonderes Problem. Dabei helfen diese bei der so wichtigen Kommunikation und sorgen auch für Sicherheit. Der schwedische Spezialist für Seniorenhandys Doro hat deshalb das Leva X10 entwickelt.

Das Handy hat grosse und gut fühlbare Tasten, zudem gibt es statt des klassischen Ziffernblocks nur vier manuell beschriftbare Kurzwahltasten, bei deren Betätigung ein Bild des Kontakts im Display erscheint. Die Benutzerprofile lassen sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Angehörige können das Handy per GPS auf Anfrage orten, zudem wird beim Betätigen der Notruftaste die Position übermittelt. Weitere Features sind die Blockierung unerwünschter Anrufe und eine Erinnerungsfunktion für Termine oder die Einnahme von Medikamenten.

Unterstützt wird LTE, es ist aber kein Web-Browser auf dem Gerät installiert. Das Doro Leva X10 ist ab sofort für 159,99 Euro verfügbar.

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