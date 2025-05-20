Doro zeigt die Aurora-Serie mit drei Modellen

Der schwedische Hersteller Doro verabschiedet sich von den Zahlen bei den Modellbezeichnungen seiner Smartphones für Senioren und startet unter dem Namen „Aurora“ seine neue Modellgeneration. Die Modelle Aurora A10, A20 und A30 sind ab sofort im Onlineshop des Herstellers erhältlich und sollen bis Ende des Monats auch in den Fachhandel kommen.

Alle drei 4G-Smartphones bieten eine vereinfachte Benutzeroberfläche, einen Notrufknopf auf der Rückseite sowie die ClearSound-Technologie des Herstellers für laute und klare Sprachkommunikation. Zudem gibt es drei physische Tasten zum Annehmen und Auflegen sowie zur Rückkehr ins Hauptmenü. Mit TeamViewer können die Nutzer zudem Unterstützung aus der Ferne – zum Beispiel von Familienmitgliedern – erhalten. Zur Ausstattung gehören bei allen Modellen ein MicroSD-Slot, ein MediaTek Helio G85 Prozessor und eine 5-Megapixel-Frontkamera.

Das Aurora A10 für 249 Euro und das A20 für 269 Euro kommen im kompakten 4,5-Format mit einer 13-Megapixel-Kamera, wobei das A20 noch eine aufklappbare Zifferntastatur bietet. Dazu gibt es 4 GB RAM und 64 GB Datenspeicher. Das A30, das 319 Euro kostet, hat ein grösseres 6,1-Zoll-Display, 6 GB RAM, 128 GB Datenspeicher, einen 5.000-mAh-Akku und eine 50-Megapixel-Kamera mit einer zusätzlichen Weitwinkellinse. Die Geräte werden wohl demnächst auch im Schweizer Shop gelistet sein. Bis jetzt ist die Seite der entsprechenden Geräte noch leer.