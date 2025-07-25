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HP Schweiz
25. Jul 2025
Lesedauer 3 Min.

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Drei Gründe für einen Umstieg auf KI-PCs

KI-PCs sind mehr als ein Technologietrend – sie verändern, wie wir arbeiten, kommunizieren und kreativ tätig sind. Was sie besonders macht und warum sich ein genauer Blick lohnt.
© (Quelle: HP)

Sei es im Homeoffice, unterwegs oder in der Freizeit: Der Laptop ist unser täglicher Begleiter. Mit dem Aufkommen von KI-PCs beginnt eine neue Ära: Diese Geräte führen KI-Modelle nicht mehr über die Cloud, sondern lokal auf dem Gerät aus. HP zählt mit dem HP OmniBook X zu den Vorreitern dieser Entwicklung und zeigt, welche Vorteile diese Technologie im Alltag bietet.

1. Mehr Tempo, mehr Sicherheit

PCs mit integrierten KI-Funktionen gab es bereits vor den KI-PCs – bei den herkömmlichen Geräten laufen diese rechenintensiven Aufgaben jedoch über die Cloud. Das führt zu einer Verzögerung zwischen der Abfrage und der Antwort. Bei den Next-Gen-KI-PCs ist das anders: Dank eines integrierten KI-Chips mit NPU (Neural Processing Unit) werden die KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät ausgeführt, auch wenn dieser offline ist. Das sorgt für deutlich schnellere Prozesse und gleichzeitig mehr Sicherheit, da die Daten das Gerät der Nutzerin und des Nutzers nicht verlassen.

2. Mehr Ausdauer im Alltag

Ein Meeting am Vormittag, ein Videoprojekt am Nachmittag und abends ein Film auf dem Sofa? Kein Problem – moderne KI-PCs wie HPs OmniBook X sind für alle Alltagssituationen gemacht. Damit sind sie ideal für alle, die den Laptop beruflich und privat nutzen.

HPs OmniBook X

 © Quelle: HP

Besonders praktisch: Dank der NPU laufen KI-Prozesse direkt auf dem Gerät und besonders energieeffizient ab. Das spart Strom und verlängert die Akkulaufzeit. So bleibt der KI-PC auch bei intensiver Nutzung den ganzen Tag über ohne Aufladen einsatzbereit – perfekt für alle, die oft unterwegs sind oder flexibel arbeiten wollen. Aber auch in der Freizeit ist der KI-PC ein verlässlicher Begleiter. Denn beim Filmeschauen oder Gamen ist nicht immer eine Steckdose in unmittelbarer Nähe.

3. Intelligente Unterstützung

Bei kreativen Projekten oder in der Zusammenarbeit mit anderen spielen KI-PCs ihre Stärken ebenfalls aus. Sie ermöglichen etwa Echtzeit-Übersetzungen in Videocalls oder filtern störende Hintergrundgeräusche he­raus. Wer kreativ arbeitet, profitiert von einer KI-gestützten und somit schnelleren und intuitiveren Bild- und Videobearbeitung. Auch im Hintergrund ist die Technik aktiv: Der PC analysiert das Nutzungsverhalten und passt Leistung sowie Energieverbrauch an.

Ein KI-PC wie HPs OmniBook X ist damit mehr als nur ein leistungsstarkes Arbeitsgerät. Er ist ein intelligenter Alltagsbegleiter, der sich flexibel an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anpasst – ob im Büro, im Homeoffice oder in der Freizeit.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit HP.

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