Drei Gründe für einen Umstieg auf KI-PCs

Sei es im Homeoffice, unterwegs oder in der Freizeit: Der Laptop ist unser täglicher Begleiter. Mit dem Aufkommen von KI-PCs beginnt eine neue Ära: Diese Geräte führen KI-Modelle nicht mehr über die Cloud, sondern lokal auf dem Gerät aus. HP zählt mit dem HP OmniBook X zu den Vorreitern dieser Entwicklung und zeigt, welche Vorteile diese Technologie im Alltag bietet.

1. Mehr Tempo, mehr Sicherheit

PCs mit integrierten KI-Funktionen gab es bereits vor den KI-PCs – bei den herkömmlichen Geräten laufen diese rechenintensiven Aufgaben jedoch über die Cloud. Das führt zu einer Verzögerung zwischen der Abfrage und der Antwort. Bei den Next-Gen-KI-PCs ist das anders: Dank eines integrierten KI-Chips mit NPU (Neural Processing Unit) werden die KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät ausgeführt, auch wenn dieser offline ist. Das sorgt für deutlich schnellere Prozesse und gleichzeitig mehr Sicherheit, da die Daten das Gerät der Nutzerin und des Nutzers nicht verlassen.

2. Mehr Ausdauer im Alltag

Ein Meeting am Vormittag, ein Videoprojekt am Nachmittag und abends ein Film auf dem Sofa? Kein Problem – moderne KI-PCs wie HPs OmniBook X sind für alle Alltagssituationen gemacht. Damit sind sie ideal für alle, die den Laptop beruflich und privat nutzen.