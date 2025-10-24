Drei Modelle, ein Versprechen: E-Mobilität, die weiterdenkt

Der bZ4X basiert auf einer von Grund auf neu entwickelten Plattform, die speziell für Elektroautos konzipiert wurde. Die Batterie ist im Fahrzeugboden verbaut, was für einen niedrigen Schwerpunkt und damit für ein besonders stabiles Fahrverhalten sorgt. Wer sich für den Allradantrieb entscheidet, profitiert vom sogenannten X-MODUS, der auch bei Schnee oder Nässe für eine optimale Traktion auf der Strasse sorgt.

Im Innenraum erwartet die Passagiere ein hochwertiges Ambiente mit grosszügiger Beinfreiheit, modernen Materialien und optionalem Panoramadach. Die zentrale Bedienung erfolgt über ein klar strukturiertes 14-Zoll-Display. Eine Besonderheit ist das auf Wunsch erhältliche Solardach: Es kann bis zu 1800 Kilometer Reichweite pro Jahr zusätzlich generieren, ganz ohne Steckdose.

Vernetzt unterwegs

Zu einer modernen Mobilität gehört heute mehr als ein elektrischer Antrieb. Alle drei Modelle lassen sich über die MyToyota-App für Android und iOS mit dem Smartphone verbinden. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf Fahrzeugdaten wie Ladezustand oder Reifendruck, können die Klimatisierung vor Fahrtbeginn aktivieren oder das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegeln.

Zudem lassen sich Routen direkt auf das Navigationssystem übertragen – inklusive Ladesäulen entlang der Strecke. Die App ist kostenlos und intuitiv bedienbar, was den Einstieg besonders einfach macht.

Sicherheit und Garantie

Toyota ist bekannt für seine hohe Fertigungsqualität – und dieses Versprechen gilt auch für die drei neuen Elektrofahrzeuge. So bietet zum Beispiel der bZ4X Touring bis zu zehn Jahre oder ganze 250 000 Kilometer Garantie auf die Hochvolt-Batterie, sofern das Fahrzeug regelmässig gewartet wird.

Mit Toyota Relax verlängert sich ausserdem die Hersteller­garantie automatisch nach jedem Service um 12 Monate – bis zu einem Fahrzeugalter von zehn Jahren oder 185 000 Kilometern. Wer sein Auto regelmässig im offiziellen Toyota-Service warten lässt, fährt also dauerhaft mit dem beruhigenden Gefühl einer gültigen Garantie – auch bei bereits zugelassenen Fahrzeugen.

Darüber hinaus sorgt das Toyota-T-Mate-Sicherheitspaket mit adaptivem Tempomat, Spurhalteassistent und Pre-Collision-System für ein entspanntes und sicheres Fahr­erlebnis. Ergänzt wird dieses durch ein dichtes Servicenetz, das Sie bei Fragen und Wartung zuverlässig unterstützt.

Ob kompaktes Stadtauto, stylishes Alltagsfahrzeug oder reichweitenstarker SUV – mit dem Urban Cruiser, dem C-HR+ und dem bZ4X Touring bietet Toyota für jeden Anspruch eine vollelektrische Lösung. Nicht technische Spielereien stehen bei diesen Fahrzeugen im Fokus, sondern echte Alltagsvorteile: einfache Bedienung, durchdachtes Design, hohe Sicherheit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Toyota zeigt mit seiner neuen Modellpalette eindrücklich, dass Elektromobilität nicht kompliziert sein muss, sondern tatsächlich alltagstauglich, verlässlich und zugänglich ist. Sie empfiehlt sich für alle, die heute umsteigen wollen, ohne auf Komfort oder Sicherheit zu verzichten.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Toyota.