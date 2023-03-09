Droh-E-Mails im Namen des NCSC

Dabei wird zwar die richtige Bezeichnung des NCSC verwendet, doch das Logo stamme von den Kollegen des britischen Cybersicherheitszentrums, so das NCSC. Verunsicherte Empfänger meldeten diese Mails dem NCSC via Meldeformular. Es handelt sich dabei jedoch um eine Fälschung.

Das NCSC weist darauf hin, dass in solchen Fällen weder das NCSC noch die Strafvermittlungsbehörden Informationen zu laufenden Verfahren via E-Mail versenden.

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit verzeichnete in der neunten Woche 2023 mit 871 Meldungen den höchsten Meldeeingang dieses Jahres und gar den vierthöchsten in seiner Geschichte. Ausserdem sind die Real-Time-Phishing-E-Mails gegen Schweizer Banken aufgefallen. Es ging dabei nicht um Kreditkartendaten, sondern um den Zugang zum E-Banking-Konto. Mehr dazu hier.