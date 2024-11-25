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Patrick Hediger
25. Nov 2024
Lesedauer 3 Min.

Verkaufsanteil von 35 %

Die E-Vignette hat sich 2024 in der Schweiz rasch etabliert

Für das Vignettenjahr 2024 konnten Käuferinnen und Käufer erstmals zwischen der konventionellen Klebevignette und der E-Vignette wählen. Gut ein Drittel der Käuferinnen und Käufer entschied sich für die digitale Variante.
© (Quelle: admin.ch)

Wer die Schweizer Autobahnen nutzen will, braucht seit 1985 eine Vignette. Bis zum 1. August 2023 war diese ausschliesslich als Klebevignette erhältlich. Dann liess sich die Vignette 2023 auch als E-Vignette kaufen und ab dem 1. Dezember 2023 war mit der Vignette 2024 erstmals der Kauf einer E-Vignette für ein ganzes Vignettenjahr möglich. Die Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zeigen nun, dass diese neue Möglichkeit auf Anklang gestossen ist: Von den rund 11 Millionen verkauften Vignetten entfielen rund 35 Prozent auf die digitale Variante.

Der Grossteil der verkauften E-Vignetten wurde im Inland nachgefragt, rund 2,35 Millionen Stück. Gemessen an den gesamthaft verkauften E-Vignetten entspricht dies einem Anteil von etwa 61,9 Prozent. 38,1 Prozent wurden von Personen gekauft, deren Fahrzeug im Ausland immatrikuliert ist. Am grössten war die Nachfrage in Deutschland (16,4 Prozent), gefolgt von Frankreich (8,7 Prozent), Italien (3,5 Prozent), den Niederlanden (1,8 Prozent) und Belgien (1,7 Prozent). Die restlichen Käufe verteilten sich auf diverse weitere Länder.

Ausschlaggebend für die grosse Nachfrage nach der E-Vignette dürften deren Vorteile gegenüber der Klebevignette sein. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die E-Vignette digital an die Kontrollschildnummer gebunden ist. Sie kann zeit- und ortsunabhängig mit wenigen Klicks online gekauft werden und ist direkt nach der Bezahlung gültig. Sie muss nicht an das Fahrzeug angebracht und wieder entfernt werden. Für Wechselschilder wird nur noch eine E-Vignette benötigt, anstatt wie bisher für jedes Fahrzeug eine eigene Klebevignette. Weiter muss beim Kauf eines neuen Fahrzeugs im Verlauf des Jahres keine neue E-Vignette bezogen werden, sofern das gleiche Kontrollschild benutzt wird. Ebenso entfällt eine Neubeschaffung im Falle eines Scheibenbruchs. Reisende aus dem Ausland vermeiden zudem mit dem vorzeitigen Kauf einer E-Vignette unnötige Stopps und sind somit rascher am Ziel.

Das Icon zur E-Vignette und die Klebevignette 2025 sind orange. Beide Varianten der Vignette kosten 40 Franken und werden ab dem 1. Dezember 2024 erhältlich sein. Die Klebevignette kann an den üblichen Verkaufsstellen wie Post, Garagen und Tankstellen, die E-Vignette unter www.e-vignette.ch gekauft werden.

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