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Boris Boden
7. Mär 2025

Das sind die Eindrücke vom MWC 2025

MWC-Eingang

Mit ungewöhnlich trübem Wetter begrüsste der Mobile World Congress am Montag, dem ersten Messetag, seine vielen Besucher in Barcelona.

 © Telecom Handel
Messehalle

In den Hallen wurde es deshalb sehr schnell sehr voll. Besonders populär war Halle 3 mit vielen Netzbetreibern und Herstellern. Gleich am Eingang war der Stand von Honor, die aber im Gegensatz zum Vorjahr keine neuen Smartphones ihre Premiere feiern liessen.

 © GSMA
Telekom

Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation der Telekom, präsentierte vor Ort das eigene KI-Phone mit dem digitalen Assistenten von Perplexity.

 © Deutsche Telekom
Xiaomi-Auto

Mit den Smartphones 15 und 15 Ultra zeige Xiaomi zwei von wenigen Neuheiten in dieser Kategorie. Auf dem Stand der Chinesen war aber erste hauseigene Elektroauto, der Xiaomi SU 7, bei den Besuchern der wahre Favorit.

 © Telecom Handel
Felipe VI

Hoher Besuch bei Telefónica: Der spanische König Felipe VI. (links) besuchte den Stand und traf dort den neuen CEO des Konzerns, Marc Murta.

 © Telefónica
Roboter

Roboter gab es an vielen Ständen und ihre Aktionen werden langsam etwas komplexer: Bei Honor schüttelten sie reihenweise Hände und winkten den Besuchern zu.

 © Telecom Handel
Robodog

Und auch die Robodogs, die es schon in Vorjahren gab, lockten wieder das Publikum. Der Versuch, sie auch frei auf den Ständen herumlaufen zu lassen, endete allerdings manchmal als Stolperfalle.

 © GSMA
Augenscan

Es gab aber auch viele spannende ernsthafte Anwendungen zu sehen: Telefónica zeigte, wie mit einem Scan der Augen ein möglicher Grauer Star anhand einer KI-Analyse auf einem Tablet rechtzeitig erkannt werden kann, ohne dass vor Ort wie bisher teure Spezialgeräte vorgehalten werden müssen.

 © Telecom Handel
Samsung Galaxy S25 Edge

Nur als kunstvolle Installation war das bereits angekündigte ultradünne Smartphone Galaxy S25 Edge bei Samsung zu sehen. Auch auf weitere Details müssen wir noch etwas warten. Auf dem MWC wachte ein eigener Security-Mitarbeiter darüber, dass keiner eines der Geräte berührte.

 © GSMA
MWC

Auch wenn das Wetter in den ersten Tagen nicht mitspielen wollte und die Preise für die Verpflegung absurd hoch waren, füllten sich dann angesichts höherer Temperaturen dann auch die Aussenbereiche.

 © GSMA
MWC Bildergalerie
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