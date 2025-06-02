Einfacher Zugang zur C#-Programmierung mit .NET 10

Eine weitere interessante Neuerung ist die Fähigkeit, direkte Ausführung von C#-Dateien über die Command Line zu ermöglichen. Vor .NET 10 war es üblich, Projekte zuerst zu erstellen, um sie dann auszuführen. Neu ist, dass man jetzt einfach `.net run` gefolgt von dem Namen der Datei eingeben kann, um die Ausführung zu starten. Dies spart Zeit und mühsame Einrichtung, sodass Benutzer schneller anfangen können zu programmieren und zu lernen.

Die jüngsten Verbesserungen sind nicht nur auf Konsolenanwendungen beschränkt; auch Webanwendungen können mit den neuen Befehlen einfacher erstellt werden. Entwickler können Razor- und Blazor-Anwendungen direkt aus einer einzigen Datei heraus aufsetzen. Die Verwendung eines einfachen ``hash bang`` an der Datei kann die Ausführung noch weiter vereinfachen, insbesondere in Linux-Umgebungen.

Die Umstellung auf ein vereinfachtes Modell in .NET 10 sorgt dafür, dass die Lernkurve für Einsteiger weniger steil ist und sie direkt mit der Sprache C# interagieren können, ohne sich zuerst mit komplexen Konzepten auseinandersetzen zu müssen. Mit diesen Änderungen reagiert Microsoft auf die Bedürfnisse neuer Programmierer und positioniert sich als moderne und einsteigerfreundliche Plattform in der Softwareentwicklung.

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