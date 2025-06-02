Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Programmiersprachen

Einfacher Zugang zur C#-Programmierung mit .NET 10

Die Neuerungen in .NET 10 ermöglichen es Einsteigern, C#-Programme einfacher und schneller zu erstellen.
© (Quelle: EMGenie)

Im neuesten Update von .NET 10 wurden signifikante Verbesserungen implementiert, die den Einstieg in die C#-Programmierung für Anfänger deutlich erleichtern. Bei der Entwicklung von Anwendungen war die Umgebung für viele Neulinge oft abschreckend. Die ersten Schritte beinhalteten oft das Erstellen eines neuen Konsolenprojekts, das Öffnen in einer Entwicklungsumgebung wie Visual Studio Code und das Navigieren durch zahlreiche Dateien und Ordner, viele davon für Anfänger nicht immer nachvollziehbar.

Mit .NET 10 wurde dieser Prozess vereinfacht. Eine typische Konsolenanwendung kann jetzt direkt in einer einzigen Datei, hello.cs, geschrieben werden. Der erste Schritt, um den berühmten "Hello, World!"-Text in die Konsole auszugeben, ist nun eine deutlich verständlichere Erfahrung als zuvor. Anstatt mit verschiedenen Konfigurationsdateien oder XML-Datenformaten konfrontiert zu werden, können Neulinge einfach arbeiten, was ihnen ein fokussiertes Lernen der Programmiersprache bietet.

Console.WriteLine("Hello, C#!");

Eine weitere interessante Neuerung ist die Fähigkeit, direkte Ausführung von C#-Dateien über die Command Line zu ermöglichen. Vor .NET 10 war es üblich, Projekte zuerst zu erstellen, um sie dann auszuführen. Neu ist, dass man jetzt einfach `.net run` gefolgt von dem Namen der Datei eingeben kann, um die Ausführung zu starten. Dies spart Zeit und mühsame Einrichtung, sodass Benutzer schneller anfangen können zu programmieren und zu lernen.

Die jüngsten Verbesserungen sind nicht nur auf Konsolenanwendungen beschränkt; auch Webanwendungen können mit den neuen Befehlen einfacher erstellt werden. Entwickler können Razor- und Blazor-Anwendungen direkt aus einer einzigen Datei heraus aufsetzen. Die Verwendung eines einfachen ``hash bang`` an der Datei kann die Ausführung noch weiter vereinfachen, insbesondere in Linux-Umgebungen.

Die Umstellung auf ein vereinfachtes Modell in .NET 10 sorgt dafür, dass die Lernkurve für Einsteiger weniger steil ist und sie direkt mit der Sprache C# interagieren können, ohne sich zuerst mit komplexen Konzepten auseinandersetzen zu müssen. Mit diesen Änderungen reagiert Microsoft auf die Bedürfnisse neuer Programmierer und positioniert sich als moderne und einsteigerfreundliche Plattform in der Softwareentwicklung.

Besuchen Sie die Quelle für mehr Informationen über die Neuerungen in .NET 10

Kommentare

Software Microsoft Softwareentwicklung Software & Tools Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare