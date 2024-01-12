Einführung der neuen Drohnenregelung gut gestartet

Um die Wirkung auf die Sicherheit im Luftverkehr messen zu können, ist es noch zu früh. Aber das Ziel ist, das Sicherheitsniveau des Schweizer Luftraums ständig zu erhöhen. Deshalb empfiehlt das BAZL auch jenen Betreiberinnen und Betreibern, die kein Zertifikat benötigen, mindestens die kostenlose Online-Schulung zu absolvieren. So machen sie sich mit den für die Nutzung von Drohnen geltenden Regeln vertraut.

Meldewesen für sicherheitsrelevante Ereignisse

Im laufenden Jahr sieht das BAZL vor, die Fernpilotinnen und -piloten für ihre Verantwortung zu sensibilisieren, die sie in Bezug auf die Meldung von Ereignissen haben. Gleich wie alle anderen Akteure der Zivilluftfahrt sind sie dazu verpflichtet, sicherheitsrelevante Ereignisse im Luftverkehr zu melden. Auch wenn dieser Beitrag derzeit noch marginal ist, wird dies letztlich dazu führen, Sicherheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und das volle Potenzial dieses Instruments auszuschöpfen.

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