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Patrick Hediger
26. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Eliska Vogt wird Co-Vizepräsidentin von ICT-Berufsbildung Schweiz

An der letzten Vorstandssitzung wurde Eliska Vogt, Talent Partnerin Schweiz bei UBS, zur Co-Vizepräsidentin von ICT-Berufsbildung Schweiz gewählt. Sie folgt auf Alain Gut, der am 4. Dezember 2025 das Präsidium des Verbandes übernommen hat. 

Eliska Vogt

© ICT-Berufsbildung Schweiz

Eliska Vogt ist seit 2025 Mitglied des Vorstands von ICT-Berufsbildung Schweiz und bringt eine beeindruckende Kombination aus Praxis, Fachwissen und Engagement mit. Die neue Co-Vizepräsidentin hat ihren Bildungsweg über eine Lehre begonnen und sich kontinuierlich weitergebildet – unter anderem in den Bereichen Finanzen, Personalentwicklung, Coaching und Change-Management. Seit über 15 Jahren ist sie bei UBS in diversen Funktionen rund um Learning, Talent und Culture tätig – einem Unternehmen, das sich stark für die Berufsbildung engagiert.

In zahlreichen Gremien setzt sie sich seit Jahren mit grosser Leidenschaft für Bildungsfragen ein, unter anderem als Vorstandsmitglied bei CYP, als Leiterin der Weiterbildungskommission des Zürcher Bankenverbands sowie in verschiedenen Gremien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Dadurch verfügt sie über ein breites und wirkungsvolles Netzwerk an der Schnittstelle von Bildung und Wirtschaft. «Bildung ist für mich mehr als ein Thema – sie ist eine Herzensangelegenheit und entscheidend für einen starken Arbeitsmarkt. Ich freue mich sehr darauf, als Co-Vizepräsidentin die Schwerpunkte von ICT-Berufsbildung Schweiz aktiv voranzutreiben – mit dem klaren Ziel, den Verband zukunftsorientiert und wirkungsvoll weiterzuentwickeln», sagt Eliska Vogt.

Bereit für strategische Neuausrichtung

Als Wirtschaftsvertreterin wird sich Eliska Vogt das Vizepräsidium mit Carlo Pirola teilen. Dieser vertritt als Präsident von ICT Berufsbildung Aargau die 17 kantonalen und regionalen Organisationen der Arbeitswelt (OdA), die ICT-Berufsbildung Schweiz neben 9 nationalen Branchen- und Berufsverbänden angeschlossen sind. «Wir freuen uns sehr, mit Eliska eine engagierte Co‑Vizepräsidentin gewonnen zu haben, die die betriebliche Bildung hervorragend kennt», sagt Alain Gut, Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz. «Mit diesem Team sind wir bestens aufgestellt, um unseren Verband strategisch in die Zukunft zu führen.»

Wahl neuer Vorstandsmitglieder

Am 13. März 2026 neu in den Vorstand gewählt wurden Lee Roy Job Maffo, Präsident von ICT Médiamatique romande, und Matthieu Joerin, Vize-Präsident von ICT-Formation professionnelle Suisse occidentale (GRI). Aus dem Vorstand ausgetreten sind Christian Hunziker (swissICT) und François Mayer (GRI). ICT-Berufsbildung Schweiz dankt den bisherigen und neuen Vorstandsmitgliedern für ihren engagierten Einsatz.

Siehe auch: Alain Gut wird Präsident von ICT-Berufsbildung Schweiz 

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