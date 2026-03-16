Emporia wird an Xplora verkauft

Der norwegische Hersteller Xplora Technologies hat bekannt gegeben, den österreichischen Spezialisten für Seniorentelefone Emporia zu übernehmen. Die Transaktion, über deren Kaufpreis gegenseitiges Stillschweigen vereinbart wurde, soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Emporia wurde 1991 in Linz gegründet und ist im alleinigen Besitz der CEO Eveline Pupeter. Das Unternehmen hat sich seitdem nach eigenen Angaben als Marktführer bei Seniorenhandys in Deutschland und Österreich mit mehr als 300.000 verkauften Geräten jährlich in ganz Europa etabliert.

Vor allem für seine Kinder-Smartwatches, die er als erster in Europa eingeführt hat, ist der norwegische Anbieter Xplora Technologies bekannt. Er erweiterte mit dem Kauf des schwedischen Seniorenspezialisten Doro 2025 sein Portfolio. Zwar überschieden sich die Sortimente von Doro und Emporia bei Featurephones und Smartphones teilweise, doch regional sind beide Anbieter unterschiedlich stark mit dem Schwerpunkt von Emporia in der DACH-Region und von Doro in Frankreich, Grossbritannien und Skandinavien.

Neues Umsatzpotenzial soll auch durch die Kombination der Dienste von Xplora mit der Hardware von Emporia erschlossen werden. Die Norweger können mit einer eigenen eSIM als virtueller Netzbetreiber auftreten.

„Mit der Aufnahme von Emporia in die Xplora-Familie erweitern wir nicht nur unsere Hardware-Basis, sondern bauen auch unsere Abonnement-Plattform weiter aus. Emporia verfügt über tiefe Wurzeln im Seniorensegment, und ihre Philosophie der ‚Einfachheit‘ ergänzt unsere bestehenden Angebote perfekt. Diese Transaktion stellt einen strategischen Sprung in Xploras Mission dar, die führende globale Plattform für Familiensicherheit zu werden“, sagt Sten Kirkbak, CEO von Xplora.

Eveline Pupeter, CEO und Eigentümerin von Emporia, erklärte: „Nach 20 Jahren, in denen ich Emporia zu einer vertrauenswürdigen und bekannten Marke aufgebaut habe, freue ich mich, diesen Weg nun gemeinsam mit Xplora zu gehen. Ihre Plattformkompetenz sowie ihre operative und finanzielle Stärke werden die nötige Skalierung ermöglichen, damit Emporias Vision einer zugänglichen Technologie weiterhin erfolgreich wachsen kann.“